Lodovica Comello racconta a TvBlog Spose in affari, in onda da questa sera su Real Time. Alla conduzione lei ed Enzo Miccio. L’intervista

Parte questa sera su Real Time Spose in affari, un nuovo programma con alla conduzione Lodovica Comello ed Enzo Miccio. Per l’ex conduttrice di Italia’s Got Talent si tratta di un ritorno alla conduzione e di un debutto assoluto su Real Time. Per comprendere lo spirito con cui si appresta a vivere questa nuova avventura professionale, abbiamo intervistato Lodovica Comello.

Spose in affari segna per te il ritorno alla conduzione dopo due anni di stop. Che cosa ti ha spinto ad accettare la conduzione di questo nuovo format?

C’è una grande ventata di novità in questa proposta che mi è arrivata, sia per la tipologia di format che per quanto la casa che lo ospita. Real Time è un canale che si rivolge molto alle famiglie e in particolare alle donne, con le quali ho mantenuto uno stretto contatto in questi anni tramite il mio podcast “L’asciugona”. Il format poi mi ha incuriosito molto: riprende il trend televisivo delle vendite all’asta e io ho intuito un grande potenziale in Spose in affari. Nel fare il programma ho trovato la conferma che la parte dell’asta è quella che regala lo show televisivo maggiore.

Quale sarà la cifra che contraddistinguerà la tua conduzione in questo caso?

Mi occuperò, oltre che della parte dell’asta, di accogliere le tre spose che ci portano gli abiti da mettere all’asta. Ognuna di loro ha una storia diversa legata al proprio matrimonio. Durante l’asta cercherò di sdrammatizzare però la competizione che si creerà fra le spose per aggiudicarsi uno dei tre abiti al miglior prezzo.

In questi due anni di stop ci sono stati proposte che hai rifiutato?

Dopo la nascita di mio figlio ho declinato proposte importanti, anche per musical, perché mi avrebbero costretto a stare lontana da casa per mesi.

Proprio a TvBlog avevi dichiarato la tua disponibilità a condurre Italia’s Got Talent anche nel dopo Sky, su Disney+. Come hai accolto la decisione di non confermarti alla conduzione?

Direi una bugia se dicessi che non è mi dispiaciuto perché Got Talent è stato per sette anni casa mia e sono stati sette anni super felici. Allo stesso tempo riesco a essere molto lucida su questo e capisco assolutamente l’esigenza, con il passaggio su Disney+, di smarcarsi da alcuni volti precedenti.

Ti è capitato di seguire il nuovo Italia’s Got Talent?

Non l’ho seguito tutto, ma a spizzichi e bocconi l’ho visto perché ero curiosa. E poi c’è un affetto che mi lega al programma, a Frank e a varie persone che continuano ad essere lì.

Utilizzando la metafora del matrimonio, Spose in affari segna l’inizio di un nuovo matrimonio professionale con Discovery?

Questo matrimonio è appena iniziato e spero che non si interrompa subito perché Discovery rappresenta una realtà televisiva molto fertile in questo momento. Speriamo di poter rinnovare le promesse di questo matrimonio.