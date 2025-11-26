Lo Zecchino d’Oro, al via la 68esima edizione su Rai 1: la scaletta, le canzoni in gara, i giurati. Carlo Conti: “Noi adulti dovremmo sempre sentirci bambini”

Carlo Conti è di nuovo alla direzione artistica e conduzione de Lo Zecchino D’Oro, affiancato da Benvenga e Lorenzo Baglioni.

Torna il tradizionale e imperdibile appuntamento con il Festival dello Zecchino d’Oro, giunto alla 68ª edizione. Il programma andrà in diretta su Rai 1 e su RaiPlay con le prime due puntate venerdì 28, dalle 17.05 alle 18.40, e sabato 29 novembre, dalle 17.10 alle 18.40. La finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, sarà invece trasmessa domenica 30 novembre, dalle 17.20 alle 20.00 e vedrà alla conduzione, come di consueto, il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti. Per le semifinali del 28 e del 29 novembre torna, dopo il debutto dello scorso anno, la coppia formata da due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

La giuria e gli ospiti de Lo Zecchino d’Oro 2025

Venerdì 28 novembre alle 17.05 si inizia con l’ascolto delle prime 7, sabato 29 novembre, alle 17.10, si prosegue con l’ascolto degli altri 7 brani e infine, domenica 30 novembre, alle 17.20 il gran finale con il riascolto di tutte le 14 canzoni e la proclamazione del brano vincitore. In ognuna delle prime due puntate, le canzoni saranno votate da una giuria di 20 bimbi e una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano. Nelle due semifinali verrà assegnato lo Zecchino d’Argento al brano più votato di ciascuna puntata, domenica si ripartirà da capo con il meccanismo di voto per assegnare lo Zecchino d’Oro alla canzone vincitrice.

In finale, al voto delle giurie, si aggiungeranno anche quello del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia dei Cori dell’Antoniano.

Tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: Carolina Rey, Valentina Persia e Orietta Berti per la prima puntata; Giulia Salemi e Rocío Muñoz Morales per la seconda, in cui ritorna anche Orietta Berti; in finale Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini e i conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Torna anche in questa edizione 2025 Topo Gigio, ospite fisso di tutte le puntate. Ospite nelle semifinali e in finale anche il Grande Mago Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia.

Le 14 nuove canzoni, prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italia, sono firmate da 28 autori, sia esperti di musica per bambini sia grandi artisti, tra cui Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi. La compilation sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube a partire dal 28 novembre.

A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 20 piccoli cantanti provenienti da 10 regioni d’Italia (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini. La musica dello Zecchino d’Oro si conferma un mezzo unico per comunicare e declinare, tramite il linguaggio dell’infanzia, temi legati all’attualità che coinvolgono tutti, non solo i più piccoli.

I testi delle canzoni – veicolati da arrangiamenti contemporanei e pop e musica che spazia tra i generi, andando dalla dance al latin pop, passando per il rock, il folk e il reggae – trattano diversi temi, tra cui il rapporto con il digitale e le nuove tecnologie, l’importanza di essere sé stessi, il valore dei sogni e della fantasia, la pace, l’amicizia, il gioco e l’importanza di collaborare tutti insieme per proteggere l’ambiente.

Anche l’edizione 2025 dello Zecchino d’Oro è intitolata “La musica può” e vuole continuare a celebrare tutto quello che la musica ha generato negli anni, anche attraverso i brani dello Zecchino d’Oro, patrimonio culturale del Paese grazie all’Antoniano, istituzione riconosciuta nel mondo.

Le 14 canzoni in gara