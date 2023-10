Lo Zecchino d’Oro 2023 (1-3 dicembre in diretta su Rai1) sarà condotto da Carolina Benvenga: la notizia in anteprima su TvBlog

Cambio alla conduzione de Lo Zecchino d’Oro, negli ultimi anni affidata a Francesca Fialdini e Paolo Conticini. L’edizione 2023, in onda in diretta da venerdì 1 a domenica 3 dicembre su Rai 1 sarà condotta, secondo quanto risulta a TvBlog, da Carolina Benvenga. Si tratta dell’attrice e conduttrice 33enne, già al timone de La posta di YoYo, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Da tempo su Youtube è diventata un idolo per le famiglie e per i bambini, è considerata una sorta di nuova Cristina D’Avena.

Chi è Carolina Benvenga

Carolina Benvenga ha già all’attivo alcune collaborazioni con Lo Zecchino d’Oro, oltre che un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini. Accanto alla Benvenga ci sarà una figura maschile non ancora svelata. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Anche questa edizione de Lo Zecchino d’Oro, la 66esima, dal titolo La Musica può, vede la direzione artistica di Carlo Conti. Ad interpretare i brani in gara 17 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, che si esibiranno su Rai1.

Lo Zecchino d’Oro 2023: le canzoni in gara

Ecco titoli e autori dei 14 brani in gara e i nomi dei bambini che le cantano:

CI PENSA MAMMA (Musica: Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi – Testo: Piero Romitelli, Gerardo Pulli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi) cantata da Greta, 9 anni, di Genova.

BALLANO (Musica: Carmine Spera e Antonio Buldini – Testo: Carmine Spera e Antonio Buldini) cantata da Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania)

NON CI CASCHEREMO MAI (Musica: Max Gazzè e Francesco De Benedettis – Testo: Francesco De Benedittis – Francesco Gazzè) cantata da Salvatore, 9 anni, di Napoli.

I NUMERI (Musica: Maurizio Fabrizio – Testo: Katia Astarita) cantata da Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria)

LA CASA STREGATA (Musica: Valerio Baggio – Testo: Mario Gardini) cantata da Gaia, 5 anni, di Capodrise (Caserta) e da Claudia, 9 anni, di Bari.

LE DITA NEL NASO (Musica: Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli – Testo: Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni) cantata da Viola Marie, 8 anni, di Zoagli (Genova)

LA FRUTTA E LA VERDURA (Musica: Paolo Vallesi e Giulia Mutti – Testo: Giulia Mutti) cantata da Ginevra, 6 anni, di Roma

CI CI CI CO CO (Musica: Michele Paulicelli e Marco Iardella – Testo: Michele Paulicelli – Marco Iardella) cantata da Martina, 8 anni, di Roma

PUZ PUZ PUZZOLA (Musica: Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni – Testo: Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni) cantata da Céline, 5 anni, di Excenex (Aosta)

MISTER SPAZZOLINO (Musica: Valentina Ambrosio – Testo: Valentina Ambrosio) cantata da Valentina Maria, 9 anni, Santo Stefano Magra (La Spezia)

ZITTO E MOSCA! (Musica: Giuseppe De Rosa – Testo: Flavio Careddu e Irene Menna) cantata da Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle (Ancona)

CI VORREBBE UN VENTAGLIO (Musica: Gianluca Buresta e Giorgio Iommi – Testo: Emilio Di Stefano) cantata da Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata)

CIAO EUROPA (Musica: Lodovico Saccol – Testo: Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol) cantata da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia)

ROSSO (Musica: Gianfranco Fasano – Testo: Loredana Bertè) cantata da Michael, 9 anni, Orta Di Atella (Napoli)