Lo yacht “Santiago” di Stefano de Martino: i dettagli e il prezzo

Il famoso conduttore ha dato alla sua bellissima barca il nome del figlio, che modello è e quanto costa l’imbarcazione che ama tanto

Stefano De Martino ha una bellissima barca cui è legatissimo, elegante, comoda e soprattutto una “dimora a 5 stelle” sul mare. Il conduttore l’ha acquistata diversi anni fa e da quel momento non l’ha mai cambiata, le ha dato il nome del figlio Santiago a dimostrazione di quanto tenga all’imbarcazione. Che modello è e quanto costa?

Lo show man trascorre moltissimo tempo a bordo della sua barca, che sia estate o inverno, appena c’è una bella giornata di sole e si trova a Napoli, si gode qualche giornata sullo splendido yacht per godersi momenti magici. E’ la stessa barca che compare spesso in molte “parazzate” di cui il conduttore di Affari Tuoi è protagonista.

La barca di Stefano De Martino, che modello è e quanto costa

La barca Santiago compare moltissime volte nelle storie di Stefano De Martino, soprattutto quelle pubblicate nel periodo estivo, in cui il conduttore appena possibile salpa al largo di qualche isola per godersi fine settimana al mare in compagnia degli amici. E proprio grazie a queste immagini è possibile vedere come sia bella l’imbarcazione, autentica, spaziosa e soprattutto molto elegante.

Si tratta di un gozzo Positano Open lungo 11,50 metri, un modello davvero unico nel suo genere, anche perché De Martino se l’è fatto personalizzare secondo i suoi gusti e le sue esigenze. L’imbarcazione ha sei posti letto ed è omologata per sedici persone, l’esterno è davvero molto grande, a poppa c’è un’ampia plancia dove si trova un comodo prendisole e anche un bel salotto con divani in pelle chiara. A prua, invece, ci sono due lettini dove potersi godere il sole.

Ma anche la parte interna della barca è molto comoda e confortevole, ci sono ben sei posti letto, un piccolo angolo cottura dove poter cucinare, un bagno e anche qui un piccolo salottino. Stefano De Martino, infatti, capita spesso che dorma anche in barca, cosa che ama moltissimo fare. E a bordo della sua imbarcazione ha vissuto momenti molto piacevoli anche con Belen Rodriguez, che con i figli trascorreva spesso fine settimana sullo yacht dell’allora compagno.

Il valore della barca di Stefano De Martino si aggirerebbe intorno ai 250mila euro, ma avendo fatto alcune modifiche e personalizzazioni, la cifra potrebbe essere anche più alta ed arrivare – secondo alcune voci che circolano in rete – anche a 290mila euro. Il plus di quest’imbarcazione è sicuramente la manifattura, perlopiù in legno, cosa che rende lo yacht ancora più elegante. Dal colore blu scuro, con gli accessori in pelle chiara, la barca Santiago è un vero gioiello, non è un caso che il conduttore trascorra a bordo tantissimo tempo.

Sebbene lui viva tra Milano e Roma per i suoi impegni di lavoro, appena ha un attimo di tempo libero, raggiunge Napoli e la sua meravigliosa barca.