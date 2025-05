Qual è il futuro del programma Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti? Ecco tutte le novità in serbo per la prossima stagione Rai.

Lo stato delle cose, novità in arrivo per la trasmissione di Massimo Giletti

Massimo Giletti è tornato in Rai e, con il suo approdo nella rete pubblica, è arrivato anche un programma del tutto nuovo. Si tratta de Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 e che – con l’ultima puntata – ha registrato 1.156.000 spettatori con il 7.3% di share. Un risultato record che lo ha definito il primo talk del lunedì sera, ma anche una vera e propria rivincita per il conduttore che, ad un certo punto della sua carriera, aveva scelto di andare via dal palinsesto e di iniziare una nuova avventura su La7. Poi qualcosa è cambiato ed è tornato lì dove ha raggiunto il successo.

Cosa succede al talk Lo Stato delle Cose

Il programma di Massimo Giletti continua ad ottenere un riscontro positivo da parte del pubblico italiano, dato che spesso gli ascolti arrivano a superare il 5% di share, battendo anche quelli registrati in passati da Bianca Berlinguer con il suo E’ Sempre Cartabianca. “Nonostante questo il buon Giletti continua a non essere visto di buon occhio in quel di Rai 3” – si legge su Libero – “e la sua trasmissione non viene quasi mai promossa o menzionata dai colleghi della rete“. Lo Stato delle Cose tratta infatti tematiche che sarebbero “poco affini” a quelli storici del canale.

I risultati parlano però molto chiaro, e il palinsesto Rai ha quindi annunciato che nella prossima stagione televisiva il programma è confermato, anche se ci saranno dei cambiamenti.

Tutte le novità del programma

Il pubblico apprezza il format di Massimo Giletti e i vertici Rai hanno quindi riconfermato la trasmissione anche per la stagione 2025/2026. Il conduttore tornerà sulla terza rete a partire da settembre, anche se sembra esserci una grande novità. Il palinsesto ha infatti messo in atto un piccola “retrocessione“: il programma passerà infatti dal controllo della Direzione Rai Cultura a quello della Direzione Approfondimenti di Paolo Corsini. “Questa decisione dimostra per l’ennesima volta come il programma di Giletti si presti ad essere visto dalla rete come una sorta di ‘corpo estraneo’“, si legge ancora su Libero, “diverso dagli altri contenitori televisivi della rete“.

Il pubblico ne decreterà quindi il successo, ma nel frattempo il palinsesto Rai annuncerà altre decisioni prese per la prossima stagione televisiva. Ad esempio, si vocifera che tra le protagoniste della rete potrebbe esserci Elisa Isoardi, con alle spalle già molte esperienze nel piccolo schermo, inclusa quella di Linea Verde. Secondo quanto detto da Dagospia, la conduttrice potrebbe essere al timone di un nuovo people show nella fascia oraria delle ore 14.