E’ da sempre uno dei titoli blockbuster di Canale 5. Esordisce nell’ormai lontano gennaio 2006 dalle frequenze appunto della prima rete Mediaset con la conduzione di Barbara D’Urso, ottenendo da subito un grande successo in termini di ascolti, tanto che il programma viene poi riproposto per ben otto edizioni. L’ultima, l’ottava edizione dello Show dei record è andata in onda nella passata stagione tv condotta da Gerry Scotti, mentre la settima è stata diffusa da Tv8 con la conduzione di Enrico Papi, con il titolo “La notte dei record“.

Fra gli altri conduttori dello Show dei record ricordiamo Paola Perego e Teo Mammucari, oltre alla già citata Barbara D’Urso che fu la padrona di casa delle prime due edizioni di questo programma prodotto internamente da Mediaset. Siamo qui a parlarvi dello Show dei record perchè a gennaio il programma tornerà in onda, sempre su Canale 5 e alla cui conduzione è stato confermato Gerry Scotti, che sarà reduce da un intenso autunno televisivo che lo ha visto alla guida del preserale dell’ammiraglia Mediaset Caduta libera, che ha ben figurato contro un avversario tosto come L’eredità e prima contro la Reazione a catena di Marco Liorni, successo dell’estate televisiva.

Scotti è stato anche fra i giurati di Tu si que vales e da gennaio tonerà alla guida di un varietà di prima serata proprio con lo Show dei record, giunto alla sua nona edizione. La cavalcata della nona edizione di questo varietà sarà molto lunga e durerà per ben dieci settimane. Ma quando partirà la nona serie dello Show dei record? Al momento siamo in grado di dirvi che la prima delle dieci puntate di questo programma è appoggiata al prime time di domenica 15 gennaio 2023, subito dopo il consueto appuntamento con Paperissima sprint.

Ribadiamo quello che vi diciamo sempre e cioè che i palinsesti televisivi essendo materia mobile, sono passibili di cambiamenti, anche dell’ultimo minuto. Al momento però l’appuntamento con la prima puntata della nona edizione dello Show dei record condotto da Gerry Scotti è previsto per la prima serata di domenica 15 gennaio 2023, naturalmente su Canale 5.