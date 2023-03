Questa sera, 19 marzo 2023, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata della nona edizione de Lo Show dei Record, il programma dedicato ai Guinness World Records provenienti da tutto il mondo, condotto da Gerry Scotti.

Lo Show dei Record è un programma prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia, con la regia a cura di Roberto Cenci.

Lo Show dei Record 2023, quinta puntata 19 marzo: anticipazioni

Anche in questa nona edizione, condotta per la quarta volta da Gerry Scotti, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per provare ad entrare nel Guinness World Records 2023, il libro che, ogni anno, dal 1955, raccoglie tutti i primati del mondo.

Le performance alle quali assisteremo anche questa sera saranno di vario tipo. Le prove si svolgeranno nello Studio 11 di Cologno Monzese, mentre le prove in esterna si terranno all’Autodromo di Monza. Oltre alle prove singole, ci saranno anche vere e proprie sfide tra due o più performer che si affronteranno per segnare un nuovo record.

In questa edizione è tornata poi, dopo tanti anni, anche la prova del Palo Grasso, che consiste in un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso, da percorrere senza cadere, nel minor tempo possibile.

Lo Show dei Record 2023, quinta puntata 19 marzo: cast fisso

L’inviato delle prove in esterna è Umberto Pelizzari. I giudici che convalidano e certificano il raggiungimento die vari primati, invece, sono Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, con l’Ambassador Marco Frigatti, volto storico del programma.

Lo Show dei Record 2023, quinta puntata 19 marzo: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Lo Show dei Record in diretta dalle 21:15 su Canale 5 (subito dopo Paperissima Sprint) e in streaming su Mediaset Infinity. Per non perdersi nessuna delle esibizioni valide per i guinness non si può perdere il liveblogging di TvBlog.