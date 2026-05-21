Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: chi lascia la soap e chi viene confermato. Le ultime novità su Marta, Tancredi, Adelaide e il resto del cast.

ll Paradiso delle Signore si ferma: chi rivedremo e chi no. Conferme e addii

Il grande magazzino più amato della televisione italiana si appresta a riaprire i battenti per l’undicesima, attesissima stagione, con le riprese ormai ai nastri di partenza e il debutto fissato sul palinsesto autunnale di Rai 1.

L’attenzione dei fedelissimi spettatori è tutta catalizzata sul consueto, e a tratti spietato, gioco delle poltrone che quest’anno promette di scuotere le fondamenta di Milano. Analizzando gli ultimi sviluppi della trama, i movimenti social degli attori e le indiscrezioni del dietro le quinte, si delinea un quadro di profonde metamorfosi, dove possibili addii dolorosi lasceranno spazio a nuove e intriganti dinamiche sentimentali.

Cosa circola, i rumors non confermati e le ipotesi delle nuove trame

Le voci più insistenti, e forse più dolorose per il pubblico, riguardano due volti storici della galassia Guarnieri-Sant’Erasmo. Da un lato c’è Marta Guarnieri, la cui permanenza in città sembra essere arrivata a un bivio definitivo a causa di un’importante opportunità professionale in arrivo da Roma.

Sebbene il personaggio avesse faticosamente trovato un nuovo equilibrio dopo il soggiorno oltreoceano, questa sirena capitolina potrebbe allontanarla dai riflettori principali, trascinando con sé inevitabili interrogativi sul destino di Enrico e della piccola Anita.

Dall’altro lato, la partenza di Tancredi di Sant’Erasmo appare quasi come una certezza. Un recente post social di Flavio Parenti, dal sapore squisitamente di congedo, ha ringraziato i telespettatori parlando del suo personaggio al passato e sottolineando come per il tormentato nobile sia ormai giunto il tempo di vivere la propria vita altrove. Si chiuderebbe così, con una significativa redenzione, un arco narrativo tra i più complessi della serie.

A fare da contraltare a queste partenze eccellenti ci sono le certezze granitiche dello show. Adelaide di Sant’Erasmo si conferma l’architrave ironica e sofisticata della soap, una colonna portante che rimarrà centralissima nelle trame future, soprattutto ora che restano ancora molti nodi da sciogliere legati al passato e alla gestione della figlia Odile.

Proprio quest’ultima, libera dal legame con Ettore, sembra destinata a diventare la nuova scommessa degli sceneggiatori. I riflettori sono puntati sulla sua crescente e intrigante sintonia con Matteo, un avvicinamento che potrebbe presto incoronarli come la nuova coppia d’oro della stagione.

Il resto del cast si muove invece su un terreno più instabile o votato al dramma quotidiano. Rosa Camilli potrebbe scivolare verso una presenza più sfumata e intermittente, una scelta narrativa giustificata dalle pesanti vicende personali che l’hanno colpita di recente e che non precludono, comunque, un suo ritorno a pieno regime.

Sul fronte domestico, i coniugi Concetta e Ciro Puglisi manterranno salda la loro presenza, ma per loro non si preannuncia un futuro sereno: forti turbolenze matrimoniali, gelosie e pressioni familiari metteranno a dura prova la tenuta della coppia.

Infine, la nota più amara potrebbe riguardare Salvatore, la cui assenza nei nuovi blocchi di puntate si fa di ora in ora più concreta. Sarebbe un colpo durissimo per i nostalgici, ma d’altronde la forza del Paradiso risiede proprio in questa sua capacità di rigenerarsi continuamente, trasformando i distacchi in nuove opportunità di racconto.