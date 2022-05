Ci siamo! Stasera, a Parigi, andrà in scena l’atto conclusivo della stagione calcistica 2021-2022: Liverpool-Real Madrid, la finale di Champions League. La partita, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv dallo Stade de France di Saint-Denis da Canale 5 (in chiaro) e da Sky (per gli abbonati) – no, non ci sarà su Prime Video di Amazon (lo ha confermato Sandro Piccinini su Twitter ieri), che nel corso della stagione ha mandato in onda la gara migliore del mercoledì. Nel dettaglio, i canali della pay tv che proporranno il match sono Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Comunicazione di servizio per tutti quelli che cercheranno la finale di #ChampionsLeague su @PrimeVideoIT: non ci saremo. Forse Bezos non ama le coesclusive…😊 in bocca al lupo agli amici @MaxCallegari e @MassMarianella per Canale5 e Sky. A breve news sulla prossima stagione 👍 pic.twitter.com/shfj2pua1V — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) May 27, 2022

Per quanto riguarda la rete ammiraglia di Mediaset, a curare la telecronaca sarà Massimo Callegari, con Roberto Cravero seconda voce. Inviati a bordocampo, Angiolo Radice e Irma D’Alessandro. Lo studio post-partita sarà condotto da Alberto Brandi, con ospiti Alessio Tacchinardi, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Il pre-partita sarà visibile su Mediaset Infinity con Benedetta Radaelli e ospite in studio Mino Taveri.

Per quanto concerne Sky, invece, studi pre, dalle 19.30, e post partita, fino alle 00.30, condotti da Anna Billò. Insieme a lei Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero, oltre a Mario Giunta per tutte le news.

La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani, mentre a bordocampo ci saranno Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni.

Liverpool e Real Madrid si affrontano per la terza volta nella finale di Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono, invece, il quattordicesimo.

Liverpool-Real Madrid, come accennato, chiuderà la stagione del grande calcio per club. Prima della pausa estiva, però, ci saranno gli appuntamenti con le partite della Nazionale di Roberto Mancini, a partire dalla Finalissima (cioè la sfida tra i vincitori del campionato europeo e i vincitori della Copa America) Italia-Argentina, in programma il primo giugno a Wembley (con diretta esclusiva su Rai1)