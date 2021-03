Questa sera, mercoledì 31 marzo 2021, andrà in scena il terzo impegno consecutivo della Nazionale di calcio valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Lituania-Italia sarà trasmessa in diretta da Vilnius su Rai1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo ci sarà Alessandro Antinelli, con le interviste a cura di Donatella Scarnati.

Il pre e post partita sarà proposto sempre su Rai1. In studio, con Paola Ferrari, ci saranno l’ex centrocampista della Nazionale Claudio Marchisio e il vice direttore di RaiSport Enrico Varriale.

L’Italia di Roberto Mancini (è notizia di ieri che il presidente della Figc Gravina gli proporrà un rinnovo fino al 2026 con aumento di stipendio) è reduce da due vittorie nelle prime due sfide valevoli per i Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022: battute l’Irlanda del Nord e la Bulgaria. Gli Azzurri sono primi nel gruppo C insieme alla Svizzera.

Lituania-Italia è visibile anche in live streaming su RaiPlay. Oggi si chiude anche la fase a gruppi dell’Europeo Under 21 (ieri gli azzurrini hanno giocato contro la Slovenia), con le gare dei gironi C e D: alle 18.00, tutte su RaiPlay, andranno in onda, in diretta, Islanda-Francia, con la telecronaca di Federico Calcagno, Svizzera-Portogallo, con il commento di Dario Di Gennaro e Cristian Manfredini, Croazia-Inghilterra, con la telecronaca di Giacomo Capuano e Alberto Bollini e Danimarca-Russia con il commento di Gigi Zamponi e Massimo Piscedda.

Il calcio giocato tornerà sabato con le partite della 29esima giornata di Serie A (si gioca sabato perché domenica è Pasqua). L’appuntamento con la Nazionale è invece fissato per il 28 maggio per l’amichevole contro il San Marino. Prima dell’inizio dell’Europeo (per gli azzurri avrà inizio l’11 giugno) ci sarà un’altra gara amichevole, quella contro la Repubblica Ceca in programma il 4 giugno.