Una lite nel dietro le quinte del Teatro Ariston? Sembrerebbe di no, ma la notizia -trapelata nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023– ha fatto il giro dei social network e così come è stata velocemente diffusa è stata altrettanto velocemente smentita e “parodiata”.

Secondo alcuni account nel backstage del Festival due artiste avrebbero avuto un’accesa lite, con tanto di bicchieri d’acqua volati. I nomi non vengono mai fatti, ma iniziano a circolare le iniziali: A. ed M. C’è chi associa le lettere ad Anna Oxa e Madame, ma entrambe smentiscono categoricamente, sottolineando anche di non essersi proprio incontrate nei corridori dell’Ariston, anche perché si sono esibite a distanza di più di un’ora l’una dall’altra.

La fake news, insomma, è stata servita, e per qualche minuto ha distratto i commentatori del Festival via web. Archiviata la questione, non è mancato però chi ne ha approfittato per ironizzarne e farsi un po’ di sana autopromozione.

Sono Colapesce e Dimartino, che hanno rivelato che sì, una lite c’è stata, ed i protagonisti sono loro: “gira voce che nei camerini dell’Ariston un cantante con la D abbia spaccato una sedia in testa a cantante con la C”, scrive Colapesce sui suoi social, con tanto di foto. Per saperne di più, dice, basta digitare il codice 16 al televoto, in altre parole votarli. Prendere una notizia finta e trasformarla in contenuto autopromozionale: fatto, bravi.