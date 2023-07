L’Isola delle 30 Bare è la miniserie francese in onda su Rai 2 per tre settimane a partire da venerdì 7 luglio 2023. La miniserie è l’adattamento del romanzo omonimo del 1919 di Maurice Leblanc autore anche dei racconti di Arsenio Lupin, che è già stata portata in tv nel 1979 con Claude Jade protagonista. L’Isola delle 30 Bare promette di portare al pubblico di Rai 2, superstizioni, fascino, mistero e sentimenti. La miniserie, trasmessa a febbraio 2022 in Francia su France 2, ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico con 4.5 milioni di spettatori e una media superiore ai 3 milioni in tutte le puntate.

L’Isola delle 30 Bare, la trama

L’Isola delle 30 Bare è una miniserie in 6 puntate, adattamento di un romanzo del 1919 di Maurice Leblanc già portato in tv nel 1979, riadattato per il gusto di un pubblico contemporaneo da Elisa Marpeau e Florent Meyer. La protagonista è Christine Vorski la cui vita è stravolta quando le viene inviato un video sul telefono di cui è protagonista. Un mittente anonimo le ha inviato il video del parto che ebbe 15 anni prima sull’isola bretone di Sarek, dove è cresciuta. Il bambino nacque morto ma dal video scopre che la morte del figlio non fu accidentale come credeva ma è stato ucciso dalle ostetriche le tre sorelle Archignat.

Sfidando la volontà del marito Christine decide di tornare sull’isola per conoscere la verità ma sul traghetto verso Sarek viene avvelenata e cade in acqua. Salvata e portata a riva, si risveglia ritrovando l’isola che aveva lasciato diversi anni prima e i vecchi amici come il capo della gendarmeria Stephane. Il padre Henri vive fuori dal paesi con la governante Marie e i suoi due figlie Paul e Lou. Christine inizia a indagare ma il suo ritorno sembra aver risvegliato la vecchia profezia delle 30 bare e in diversi iniziano a morire.

L’Isola delle 30 Bare la trama delle puntate

Venerdì 7 Luglio

1×01: la prima puntata è quella che ci introduce all’interno della storia. Incontriamo Christine, vediamo la sua reazione al video e ai dubbi che le vengono messi sulla morte del figlio 15 anni prima. La decisione di tornare a Sarek e il suo arrivo sull’isola dove viene avvelenata ancor prima di sbarcare.

1×02: dopo il suo arrivo il padre muore. Raphael arriva sull’isola per il funerale ed è geloso di Stephane, capo della polizia locale e vecchio amico di Christine, da sempre innamorato di lei.

L’Isola delle 30 bare il cast

A guidare il cast di L’Ile aux 30 Cercuelis – L’isola delle 30 bare sono Virgine Ledoyen, Charles Berling e Stanley Weber rispettivamente Christine, Raphael e Stephnae che finiranno anche al centro di un triangolo amoroso.

Virgine Ledoyen è Christine Vorski

Charles Berling è Raphel Vorski

Stanley Weber è Stephan Maroux

Martine Chvallier è Soizick Maroux, sindaco di Sarek e madre di Stephane

Jean-François Stevenin è Henri Dormont, padre di Christine

Anastasia Robin è Emilie Clavel

Dominique Pinon è Horacio, dell’albergo di Christine

Adam Niane è Yannick Lantry

Thomas Mustin è Remy, il cuoco

L’isola delle 30 bare, il romanzo

La miniserie L’Isola delle 30 bare è tratta da un romanzo poliziesco e fantasy di Maurice Leblanc pubblicato nel 1919. Il romanzo è ambientato nel 1917 e racconta la storia di Veronique d’Hergemont che è alla ricerca del padre e del figlio, dichiarati morti 15 anni prima. Nel romanzo è presente anche Lupin, personaggio creato da Leblanc, introdotto nella seconda parte del libro. Il romanzo divenne una serie nel 1979 mantenendo la storia abbastanza vicina a quella originale, ambientandola nel 1917 con la protagonista Veronique, che torna sull’isola di Sarek dopo aver visto il simbolo del figlio V d’H sullo sfondo di un filmato, decidendo così di cercare quel figlio annegato insieme al padre di Veronique 15 anni prima.

L’Isola delle 30 bare, dove è girato?

L’isola di Sarek con i suoi 30 scogli che rimandano alle 30 bare, non esiste. Le riprese si sono svolte principalmente sull’isola di Ouessant a largo della costa della Bretagna in Francia con una popolazione di circa 800 abitanti e un’estensione di 15 chilometri quadrati. Un’isola famosa per il suo faro considerato tra i più potenti al mondo. Inoltre le riprese si sono svolte in altre zone della Bretagna.

L’isola delle 30 quante puntate sono?

Sono 6 puntate divise in 3 serate su Rai 2.

L’isola delle 30 bare 2 si farà?

No, non è prevista una seconda stagione.

L’isola delle 30, come vederla in streaming

La miniserie sarà disponibile in streaming su RaiPlay.