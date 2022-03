L’isola del famosi 2022: Alvin e Ilona Staller abili e arruolati

La partenza dell’Isola dei famosi 2022 è ormai alle porte. Mancano ormai solo pochi giorni al kick off di questo reality show, previsto, come è noto per lunedì 20 marzo 2022. Vi abbiamo dato conto da queste colonne di tutta la fase preparatoria di questo programma attraverso le nostre anteprime e i nostri retroscena rispetto alla composizione del cast di questa trasmissione, sia per quel che riguarda la conduzione, che per gli opinionisti ed infine per quel che riguarda l’inviato.

Proprio dell’inviato dell’Isola dei famosi 2022 vi abbiamo parlato poche ore fa rispetto al fatto che Alvin era risultato positivo al Covid 19 e che si era in attesa di nuovi test per capire se si fosse negativizzato e quindi pronto a partire per l’Honduras. Giunge notizia che il buon Alvin si è per fortuna negativizzato, è quindi pronto a partire per l’Honduras per occuparsi dei collegamenti nel corso del prime time dell’Isola dei famosi, oltre che degli appuntamenti del day time.

Si era anche parlato della positività al Covid di una delle naufraghe di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi, ovvero Ilona Staller. Stando alle ultime notizie anche Cicciolina si sarebbe negativizzata, quindi pronta a partire per l’Honduras per affrontare il reality show in salsa adventure prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della Banijay. Vladimir Luxuria, che qualcuno aveva pensato come soluzione di emergenza nel ruolo di inviata dell’Isola dei famosi 2022, ruolo per altro che aveva già ricoperto, brillantemente, in passato, resta in studio insieme al suo compagno di cordata Nicola Savino, come opinionista del programma condotto dalla bella e brava Ilary Blasi.

Insomma, alla fine della fiera, tutti abili e arruolati ed in partenza -domani- per l’Honduras, pronti ad affrontare l’Isola dei famosi 2022, la cui prima puntata è prevista lunedì 20 marzo in prima serata su Canale 5, dopo la consueta edizione di Striscia la notizia, naturalmente su Canale 5.