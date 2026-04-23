L’Isola dei Famosi 2026 si trasforma. I retroscena sul nuovo format registrato e la lotta per la conduzione

L’Isola dei Famosi sta per tornare: i primi nomi (bomba)

Per l’edizione 2026, L’Isola dei Famosi, secondo indiscrezioni, si preparerebbe a un restyling radicale.

Non si tratta di semplici ritocchi alla scaletta, ma di una vera e propria demolizione controllata della tradizione. Al momento si parla di rumors e voci di corridoio. Il reality dei naufraghi, infatti, si appresterebbero a svestire i panni dello show in diretta per abbracciare una narrazione “congelata”.

La grande scommessa di Mediaset, pare, sia quella di trasformare il naufragio in un prodotto cinematografico, seguendo il fortunato modello di Temptation Island.

Niente più lungaggini live o tempi morti: le puntate sarebbero interamente registrate e montate con un ritmo serrato, puntando tutto sulla suspense e sul montaggio d’autore.

Ma non finisce qui, dopo anni di “onorato servizio”, l’Honduras viene ufficialmente pensionato. La produzione è pronta a traslocare in una location ancora top-secret, segnando un distacco netto e definitivo con l’era passata.

Staffetta al comando: Simona Ventura e Belen Rodriguez

Se il format cambia pelle, la poltrona della conduzione diventa il premio più ambito di Cologno Monzese. Il nome di Veronica Gentili pare sia rimasto fuori dai nuovi piani editoriali e in lizza spuntano due nomi di prime donne.

Da una parte la “storia” del programma, Simona Ventura, che dopo l’esperienza da opinionista sembra avere il profilo ideale per riprendersi il timone e riportare l’ordine tra le palme.

A rendere la sua candidatura esplosiva sarebbe l’ipotesi di avere il figlio, Nicolò Bettarini, nel cast dei naufraghi: una dinamica familiare “dentro-fuori” che garantirebbe scintille assicurate.

Dall’altro lato, però, brilla Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina si tratterebbe di un ritorno trionfale in quel “luogo dell’anima” che nel 2008 la lanciò nell’olimpo dei famosi.