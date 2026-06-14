L’Isola dei Famosi: spuntano i nomi dei primi naufraghi: i concorrenti pronti a partire

Rivoluzione all’Isola dei Famosi: Selvaggia Lucarelli alla conduzione, addio all’Honduras per le Filippine e stop alla diretta Il nuovo cast e tutte le clamorose novità.

Il mondo dei reality show in Italia si appresta a vivere uno dei terremoti più radicali degli ultimi anni. L’Isola dei Famosi, storico pilastro dell’intrattenimento di Canale 5, si prepara a tornare sul piccolo schermo con una veste completamente stravolta, capace di azzerare quasi tutti i punti di riferimento a cui il pubblico era abituato. Mediaset ha deciso di puntare su una profonda ristrutturazione del format, modificando non solo la guida del programma, ma anche la sua collocazione temporale e persino i confini geografici dell’avventura.

La novità più dirompente risiede senza dubbio nel cambio della guardia al timone dello show. A raccogliere l’eredità di Veronica Gentili arriva Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice, nota per la sua assoluta schiettezza e per la capacità di analizzare le dinamiche umane senza filtri, promette di dare al reality un taglio critico, ironico e totalmente inedito. Al suo fianco, in un gioco di incastri studiato per garantire comunque una linea di continuità con il passato, ci sarà il ritorno di Alvin nel ruolo di inviato. Una certezza assoluta per la gestione dei naufraghi sul campo, con la coppia Lucarelli-Alvin che sembra già pronta a fare scintille.

Addio Honduras: il reality sbarca nelle Filippine e diventa “differito”

I cambiamenti più strutturali, tuttavia, colpiscono il cuore stesso della macchina produttiva. Dopo oltre un decennio legato indissolubilmente ai paesaggi e alle insidie dell’Honduras, la produzione ha deciso di voltare pagina, trasferendo il set nelle Filippine. Saranno le spiagge incontaminate e la fitta vegetazione del Sud-est asiatico a fare da sfondo alle privazioni dei concorrenti, offrendo un’estetica visiva rinnovata e nuove difficoltà ambientali.

Ma la vera scommessa di Cologno Monzese riguarda la modalità di trasmissione. Per la prima volta nella sua storia, L’Isola dei Famosi abbandona la liturgia della diretta settimanale. Lo show è destinato al palinsesto del prossimo autunno, ma i motori si accenderanno già la prossima settimana con l’inizio delle registrazioni. Una scelta strategica che permetterà un montaggio più serrato e una narrazione più vicina a quella delle grandi produzioni internazionali, eliminando i tempi morti dello studio ma privando, al contempo, il pubblico del televoto in tempo reale. I conduttori sarebbero peraltro già giunti sul posto per definire i dettagli operativi prima del via ufficiale.

Il totonomi del cast: un mix tra vecchie glorie e icone pop

In attesa dei comunicati ufficiali, la macchina del gossip e delle indiscrezioni web è già ampiamente avviata. Le prime voci, rimbalzate con insistenza dagli esperti del settore, parlano di un cast composto da sedici naufraghi pronti a sbarcare dall’altra parte del mondo. La selezione degli autori avrebbe privilegiato un gruppo eterogeneo, dove l’esperienza nei reality si mescola alla popolarità social e alla nostalgia televisiva.

Tra gli uomini spiccano i nomi di veri e propri veterani del genere come Patrick Ray Pugliese, Luca Onestini e Pierpaolo Pretelli, a cui si aggiungerebbero figure divisive e di forte impatto caratteriale come Francesco Chiofalo, Alex Caniggia e Pasquale Laricchia, oltre alla satira web del Musazzi, Daniele Laia e Flavio Ubirti.

Sul fronte femminile, la quota “veterane” verrebbe garantita dalla presenza di Eva Grimaldi e Raffaella Fico, affiancate dall’ex Miss Italia Denny Mendez e da volti legati alla cronaca rosa e ai social come Martina Maggiore, Zeudi Di Palma, Claudia Peroni e Michelle Veronesi. Un mix esplosivo che, sotto la lente d’ingrandimento di Selvaggia Lucarelli, promette di regalare dinamiche infuocate.