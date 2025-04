L’Isola dei Famosi: il cast è pronto, il nome di tutti i concorrenti ufficiali

Si sta avvicinando sempre di più la partenza de L’Isola dei Famosi, che sta tornando anche in questa stagione televisiva e che sarà condotto da Veronica Gentili. La conduttrice è attualmente un volto de Le Iene ma ora si è detta pronta a raccontare tutte le avventure dei naufraghi, mandati sulle spiagge di Cayo Cochinos per vivere un’avventura fuori dall’ordinario. La sua presenza nel programma è di certo la grande novità di quest’anno, dato che fino alla scorsa edizione la trasmissione era presentata da Vladimir Luxuria. Ancora una volta l’attesa sta crescendo, anche perché i fan non vedono l’ora di scoprire cos’altro ci sarà in serbo per loro durante queste nuovissime puntate.

Nel frattempo sono stati svelati alcuni nomi di concorrenti ufficiali che potrebbero entrare nel cast del survival game.

I nomi dei possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi

Dopo il Grande Fratello e The Couple, tornerà su Canale 5 anche il reality show L’Isola dei Famosi e ci saranno quest’anno moltissime novità. La prima fra tutte è proprio la conduttrice Veronica Gentili, che arriverà in studio per sostituire Luxuria. Stanno intanto circolando i primi nomi dei naufraghi che si sarebbero detti pronti a sbarcare nelle Honduras per questa avventura televisiva. Il cast non è ancora concluso, ma sembrerebbe che si stia sempre di più definendo. A lanciare la notizia è stato, nelle scorse ore, Dagospia che ha riportato i nomi di alcuni probabili concorrenti. Si è ad esempio parlato di Antonella Mosetti, showgirl ed ex protagonista di Non è la Rai, ma anche dell’ex volto di Uomini e Donne Teresanna Pugliese.

Potrebbe inoltre esserci Patrizia Rossetti, che aveva tra l’altro svelato – nel corso di un’intervista rilasciata per il programma Storie di donne al bivio di Monica Setta – di avere il desiderio di partecipare al programma. “Sarebbe il sogno della vita, anche perché ne approfitterei per smettere di fumare“, ha dichiarato lei. Il giornalista Davide Maggio ha inoltre anticipato che, tra i naufraghi pronti a sbarcare sull’isola, potrebbero esserci anche l’ex ballerino di Amici Nunzio Stancampiano e la prima vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani. Si è parlato anche del cantante neomelodico Angelo Famao, dell’attore Mirko Frezza e dell’attrice Loredana Cannata. Per il momento la lista non è conclusa e non è nemmeno stata confermata, ma molto presto potrebbero esserci dei grandi risvolti.

Chi saranno gli opinionisti de L’Isola dei Famosi

Secondo quanto detto da Dagospia, a ricoprire il ruolo di opinionista potrebbe essere Simona Ventura, che anni fa era al timone dello storico programma. L’inviato del reality potrebbe invece essere Pierpaolo Pretelli. “L’Isola è un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni così come ‘Quelli che il calcio’: cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici”, ha raccontato la Ventura nel corso di un’intervista.