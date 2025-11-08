L’Isola dei Famosi 2026 scelta la conduttrice: la dirigenza Mediaset non ha dubbi

È un momento interlocutorio per i reality show. Mediaset continua a puntare su questo genere di programmi che sembrano però andare a corrente alternata. Il reality funziona sicuramente, televisivamente parlando, nel caso di Temptation Island che ha fatto il pieno di ascolti con l’edizione più vista di sempre, grazie a una media del 29.9% di share e 3.853.000 telespettatori.

Il programma affidato a Filippo Bisciglia ha chiuso con il 32.9% di share e 4.601.000 telespettatori nel gran finale, toccando inoltre punte di 4.901.000 telespettatori e del 42.32% di share. Più accidentato invece il cammino del reality più iconico della televisione italiana, ovvero Il Grande Fratello, che stenta a decollare malgrado il passaggio della conduzione nelle mani di Simona Ventura.

Anche L’Isola dei Famosi non ha certo fatto faville con la scorsa edizione risultata, scrive Davide Maggio, la «meno vista di sempre», arrivata all’atto finale con il 15.37% di share e una media di 1.831.000 spettatori. Il programma dei naufraghi è stato comunque confermato anche per il 2026, informa Giuseppe Candela nell’ultimo numero di Chi Magazine. Mediaset avrebbe anche scelto a chi affidare la conduzione.

Isola dei Famosi, chi sarà la conduttrice dell’edizione 2026

Giuseppe Candela ha scritto che L’Isola dei Famosi dovrebbe nuovamente tornare in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2026. Ancora non c’è una data precisa per la messa in onda, ma grosso modo la collocazione temporale dovrebbe essere questa. Alla conduzione del programma dovrebbe essere confermata Veronica Gentili.

La conduttrice romana ha convinto i vertici di Mediaset che sarebbero intenzionati a puntare ancora su di lei per la prossima edizione. Lo stile giornalistico e asciutto della presentatrice 43enne, volto di punta de Le Iene, è stato con ogni evidenza apprezzato dai piani alti di Cologno Monzese. La scelta più logica è stata dunque la conferma anche per il 2026.

Anche in questo caso non c’è l’ufficialità. Ma a meno di colpi di scena in zona Cesarini toccherà nuovamente a Veronica Gentili coordinare le operazioni in studio del format che vede i concorrenti impegnati a sopravvivere senza comodità sull’isola deserta dell’Honduras. Come anticipato, i numeri della scorsa stagione non sono stati esaltanti.

Lo show dei naufraghi non è andato oltre una media di 1 milione e 829 mila telespettatori a puntata, pari a uno share del 15.68%. Numeri insufficienti per parlare di débâcle ma che nemmeno hanno fatto esultare la dirigenza di Mediaset. Un ulteriore calo degli ascolti farebbe sicuramente scattare la spia rossa, come sta succedendo col GF condotto da Simona Ventura.

Insomma, anche per L’Isola potrebbe tornare ad aleggiare lo spettro della chiusura anticipata che già si era presentato nel corso dell’edizione 2025. Per tornare al Grande Fratello, al momento lo storico reality show dovrebbe proseguire. L’andamento degli ascolti delle prossime puntate però sarà attentamente monitorato da Mediaset.