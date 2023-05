Stasera, lunedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi 2023”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

L'Isola dei Famosi L'isola di famosi 2023, promessa di matrimonio a sorpresa in arrivo (Anteprima TvBlog)

L’ISOLA DEI FAMOSI 17 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 8 MAGGIO 2023

Questa sera sull’Isola si abbatterà una vera e propria rivoluzione: la tribù degli Accoppiados, infatti, non esisterà più e nuovi equilibri governeranno la vita dei naufraghi all’Isola dei Famosi.

Nel corso della settimana Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno sentito la nostalgia di casa: questa sera per loro ci sarà una sorpresa. Le mogli Stefania e Stefania sono pronte per sbarcare sull’Isola. Ma non saranno sole: con loro ci saranno anche gli amici a quattro zampe dei conduttori radiofonici.

Chi si salverà Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

7Infine, spazio alle nuove nomination.

L’ISOLA DEI FAMOSI 17, CAST E CONCORRENTI: CHI SONO?

I naufraghi, sono stati divisi in tre tribù, la Tribù delle Donne, composta da Fiore Argento, stilista, sorella di Asia e figlia di Dario, Nathaly Caldonazzo, showgirl, Pamela Camassa, showgirl, Corinne Clery, attrice, Helena Prestes, modella, e Cristina Scuccia, cantante precedentemente nota come Suor Cristina, la Tribù degli Uomini, formata da Christopher Leoni, attore e modello, Andrea Lo Cicero, ex rugbista e la Tribù delle Coppie, composta da Alessandro Cecchi Paone, conduttore e divulgatore, e il fidanzato Simone Antolini, studente, Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici, e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), duo musicale.

L’ISOLA DEI FAMOSI, QUARTA PUNTATA 8 MAGGIO 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire la quarta puntata de l’Isola dei Famosi 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Nelle ore successive, i telespettatori potranno rivedere l’intera puntata ed i video salienti della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.