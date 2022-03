L’Isola Dei Famosi 16, Guendalina ed Edoardo Tavassi entrano? I nuovi sviluppi

Nelle scorse ore, durante la messa in onda della quarta puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, ha aggiornato, attraverso il proprio account Instagram, sull’ingresso dell’ex gieffina e del fratello Edoardo rimandato da ormai due settimane.

Tv L'Isola dei Famosi 16: quando entrano Guendalina ed Edoardo Tavassi?

Ecco il messaggio del ragazzo con cui, attraverso una serie di Ig Stories, vuole rassicurare tutti i fan dei due fratelli:

Come al solito sono sempre in macchina. Vi volevo comunicare che neanche questa sera entreranno. I motivi non li so nemmeno io. Mi hanno comunicato questa cosa ma non mi hanno comunicato i motivi. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram. Sono motivi che riguardano la produzione. Voi rimanete sintonizzati. Sicuramente entreranno e il programma avrà dei risvolti migliori, positivi. Saremmo tutti più felici e contenti di guardare il programma.

Solo pochi mesi fa, ad inizio anno, il giovane imprenditore romano ha dedicato alla dolce metà pensieri teneri ed affettuosi in vista del 2022:

Il 2021 è stato un anno duro, oltre al covid, ho affrontato problematiche lavorative non dà poco, ma non posso che ringraziarlo e ricordarlo per sempre, perché mi ha fatto conoscere te @guendalinatavassi una persona che, non conoscendola a fondo, mai e poi mai avrei pensato fosse così. Oltre ad essere la più bella del mondo, sei una persona vera, semplice proprio come me, dico sempre che sei la mia persona proprio perché siamo uguali su tante, tantissime cose. Sei sempre sorridente trasmetti un energia positiva a chiunque stia al tuo fianco, sei sempre pronta ad aiutare gli altri, a volte anche troppo secondo me, sei genuina, buona e hai un cuore grandissimo, sono fortunato perché mi hai cambiato la vita rendendola più allegra e piena d’amore. Abbiamo iniziato questo nuovo anno , proprio come abbiamo finito lo scorso, io e te insieme, a cavallo di un occasione speciale, qual è stato il tuo compleanno.

Ti faccio ancora tanti auguri amore e per questo 2022 auguro a noi tanta felicità, gioia e serenità, sperando di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi insieme e personali. Personalmente Oltre a volerti rendere felice quest’anno e gli anni che verranno voglio amarti così sempre, ogni giorno di più. TI AMO! 🙂

Auguro un buon anno infine alla mia famiglia, ai miei amici, quelli veri, quelli che ci sono sempre a chi mi vuole bene, ma anche a chi mi vuole male perché anche i nemici ti danno la forza per cercare di fare sempre meglio. Buon 2022 a tutti.