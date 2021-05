L’Isola dei Famosi 15: i finalisti

Awed è il terzo finalista (dopo Andrea Cerioli e Ignazio Moser) de ‘L’Isola dei Famosi 15‘. Si è aggiudicato la prova dell’apnea nelle vasche avendo la meglio su Valentina Persia, Matteo Diamante e Miryea Stabile.

Io, Valentina e Beppe (Braida, ndb) ci siamo fatti una promessa prima di partire… di arrivare tutti e tre in finale. Beppe, soprattattuo per te, ti porto ancora nel mio cuore. Ti voglio un mondo di bene amico mio.

Awed, chi è

Youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo: così si presenta AWED sui suoi profili social. I suoi tratti distintivi? Mascella scolpita e battuta sempre pronta.

Muove appena sedicenne i suoi primi passi su Youtube, mettendosi in luce con monologhi comici in stile americano, o con video di reaction da milioni di visualizzazioni, che gli valgono il Top Reviews ai Web Show Awards (2015).

Nel 2016 è nel cast di Natale al Sud con Massimo Boldi, e diventa un ospite amato di #SocialFace (Sky 1).

Il libro “Penso ma non lo penso” è del 2017, come la canzone “Scusate per il disagio” (con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose) che ottiene oltre 30 milioni di views e il Disco d’Oro.

Nel 2019 è ospite di Ciao Darwin (Canale 5). Da settembre 2020 è stato alla conduzione con Annie Mazzola del GF VIP Party, mentre febbraio 2021 lo ha visto ospite di Guess My Age (TV8).

Matteo Diamante, invece, è il quarto finalista. Ha sconfitto al televoto Isolde Kostner (finita su Cayo Paloma con Beatrice Marchetti) e battuto Valentina Persia nella sfida delle tavole su corda per recuperare l’amuleto della vittoria.

Matteo Diamante, chi è

E’ noto al pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi. È stato tra i concorrenti di Ex On The Beach e ha vestito i panni del pupo ne La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021.

Matteo gode di una certa popolarità sui social, dove realizza video e contenuti divertenti a tema fitness.

La quinta finalista è Valentina Persia con il 53% delle preferenze.

Lorenzo, Carlotta, Silvia e Daniele… questo è per voi. Ci speravo tantissimo. Si è chiuso il cerchio dal lontano 21 febbraio. Sono felicissima, troppo!

Valentina Persia, chi è

Con una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Nel 1994 debutta come concorrente sul piccolo schermo nella trasmissione La sai l’ultima? Diventando nell’edizioni successive una presenza fissa e insostituibile.

A questa seguono altre esperienze come attrice al cinema, con Christian De Sica diretta da Carlo Vanzina, e nella serie Caterina e le sue figlie, al fianco di Virna Lisi e L’onore e il rispetto con Gabriel Garko.