Sarà un bel compleanno per Andrea Cerioli. Durante la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi 15, l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne (che ha appena compito 32 anni) ha ricevuto due belle sorprese: la prima riguarda suo padre che, nonostante la sua riservatezza, ha pensato di inviare un messaggio per il naufrago:

Ciao Andrea! È la prima volta che non festeggiamo questa giornata insieme, quindi ci tenevo a farti i miei auguri. Essere tuo padre è un motivo di orgoglio, ti voglio un gran bene e sei un bravo ragazzo. Una raccomandazione: sorridi sempre, divertiti, raccogli un po’ di legna, pesca un po’ di pesciolini come facevi da piccolo.

La seconda sorpresa – se vogliamo ancor più gradita – è il fatto che Andrea è ufficialmente il primo finalista della quindicesima edizione del reality show di Canale 5. Con il 49% dei voti, davanti a Isolde con il 42% e ad Angela Melillo con il 9% è lui il prescelto dal pubblico. Per arrivare a questo risultato, la produzione aveva messo in piedi ben tre prove. Il naufrago o la naufraga che riusciva a superarle brillantemente ha avuto la possibilità di contendersi la finale del programma in un televoto a tre.

“Più bel regalo non potevate farmi” dice un commosso Andrea abbracciato al resto dei suoi compagni, molti dei quali hanno fatto il tifo per lui come Valentina Persia. Dunque per lui niente più pensieri per le nomination, il concorrente rimarrà sulle spiagge dell’Honduras ancora per poco più di due settimane. Il prossimo 7 giugno, l’Isola numero 15 chiuderà i battenti con un epilogo del tutto inedito rispetto a quelli di cui siamo abituati, come spiegato nel nostro retroscena.