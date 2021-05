L’Isola dei Famosi 15, anticipazioni puntata del 21 maggio 2021

Diciannovesimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021 questa sera, venerdì 21 maggio 2021 in prima serata su Canale 5.

Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

A sole 3 settimane dalla finale, il percorso dei naufraghi è giunto alla svolta decisiva, stasera verrà proclamato il primo finalista di questa edizione. Per riuscirci, il naufrago (o la naufraga) innanzitutto sarà messo duramente alla prova con una serie di prove sotto la supervisione di Massimiliano Rosolino. Ma l’ultima parola spetterà al pubblico, saranno gli spettatori a casa a decidere chi sarà il più meritevole.

Stasera ci sarà anche un’eliminazione. Le tre donne al televoto sono l’agguerrita Fariba Tehrani, la campionessa Isolde Kostner e Rosaria Cannavò.

In studio torneranno alcuni eliminati e ritirati dal gioco. Tra questi Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani e, per la prima volta, anche Ubaldo Lanzo.

Poche ore fa dalle nostre pagine, Hit vi ha rivelato il retroscena secondo cui la finale della quindicesima edizione del reality show sarà del tutto inedita. A causa delle misure legate al protocollo Covid che richiede un periodo di quarantena per coloro che arrivano dall’Honduras, la finale e dunque la proclamazione del vincitore sarà fatta dall’Honduras.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti.

Beatrice e Roberto sono attualmente è sulla nuova Playa Imboscada.

ISOLA DEI FAMOSI 15: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su Mediaset Play Infinity. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.