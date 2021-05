Ignazio Moser è il secondo finalista de L’Isola dei Famosi 15 (video)

Ignazio Moser è il secondo finalista de ‘L’Isola dei Famosi 15’. La proclamazione è avvenuta, stasera, lunedì 24 maggio 2021, nel corso della ventesima puntata. Il ciclista ha vinto il confronto diretto, al televoto, con Isolde Kostner e Matteo Diamante. Con il 66% delle preferenze, lo sportivo ha avuto la meglio sulla sciatrice ferma al 23% e all’ex protagonista de ‘La Pupa e il secchione e viceversa’ che non è andato oltre l’11% (Qui, il video).

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si è aggiudicato anche la collana del leader della settimana con tutti gli onori e oneri del caso (come la nomination ad uno dei suoi compagni d’avventura).

Anche la fidanzata Cecilia Rodriguez, presente in studio, a Cologno Monzese, in qualità di supporter, ha espresso la propria gioia per questo importante riconoscimento.

Cecilia: “Sono fiera di te, sono contenta per te”.

I due sconfitti, invece, si sono complimentati per la vittoria.

Matteo: “Dopo il gesto di stasera, non lo nominerò in nessun altro reality”.

Isolde: “Chapeau ad Ignazio. Meritatissimo”.

Nel corso della serata, il naufrago, che ha conquistato un meritato posto per la finale del 7 giugno, si è tagliato i capelli e la barba (dopo il rifiuto di Andrea Cerioli) per garantire a tutto il gruppo una super porzione giornaliera di spaghetti per tutta una settimana.