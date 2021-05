L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 24 maggio 2021, è giunto al ventesimo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Questa sera verrà eletto il secondo finalista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi dovranno affrontare dei duelli all’ultimo sangue, coordinati da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, sottoporsi al voto del pubblico.

Ma prima di questa “volata” verso il posto di finalista i concorrenti saranno sottoposti tutti quanti, a esclusione di uno, al televoto flash che decreterà il secondo eliminato di puntata.

Ospiti in studio: Elisa Isoardi, Vera Gemma, Gilles Rocca, Daniela Martani, Ubaldo Lanzo, Brando Giorgi e Cecilia Rodriguez.

Chi verrà salvato dal pubblico tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile?

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al venerdì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.