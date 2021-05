L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 3 maggio 2021, è giunto al quattordicesimo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi. Quale delle due squadre si troverà con un concorrente in meno? Chi sarà eliminato al televoto tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò?

Il nuovo naufrago Ignazio Moser si sottoporrà alla “prova dell’eroe” per far ottenere un importante benefit al team dei Primitivi. A fare il tifo per lui la fidanzata Cecilia Rodriguez.

Inoltre, questa sera arriveranno in studio 3 ex concorrenti: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda venerdì 7 maggio.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Ignazio Moser, Rosaria Cannavò.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.