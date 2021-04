L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 26 aprile 2021, è giunto al dodicesimo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Nella puntata di stasera i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi – i naufraghi “storici” – si sbarazzeranno di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Le due “tribù” vivranno sulla stessa playa che sarà però divisa da una corda.

Anche questa sera il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Fariba Tehrani e Vera Gemma si sfidano al televoto per la permanenza a Cayo Cochinos. In studio due ospiti d’eccezione a fare il tifo per loro: Asia Argento e Giulia Salemi.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Vera Gemma, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.