L’invisibile, la serie su Messina Denaro: nel cast Lino Guanciale, Leo Gassman e Levante

Sta per arrivare “L’invisibile”, la nuova serie TV diretta da Michele Soavi sulla cattura di Matteo Messina Denaro.

Il cast unisce talento e novità tra cui Lino Guanciale, Leo Gassmann e Levante. A volte la realtà supera la finzione, e quando questo accade, il cinema e la televisione si affrettano a raccontarla. È il caso de L’invisibile, la serie TV che si prepara a portare sullo schermo uno dei capitoli più delicati e attesi della cronaca italiana.

Si tratta della lunga caccia al boss latitante Matteo Messina Denaro, catturato dopo trent’anni di fuga. La regia è affidata a Michele Soavi, nome di peso nel panorama cinematografico italiano, e il progetto sta già facendo parlare di sé, anche per via di un cast che promette di unire qualità attoriale e freschezza.

L’invisibile: il cast e l’inizio delle riprese

Infatti, i protagonisti principali saranno Lino Guanciale e Leo Gassmann, due volti molto diversi tra loro ma entrambi capaci di catturare l’attenzione del pubblico. Guanciale, volto amatissimo della fiction italiana, porterà sullo schermo un personaggio complesso, immerso nei meccanismi profondi della giustizia e del contrasto alla mafia. Leo Gassmann, al suo debutto importante come attore dopo i successi musicali, interpreterà invece un giovane coinvolto nella rete di eventi che ha condotto alla fine della latitanza del boss. La loro chimica sarà centrale, così come il modo in cui la narrazione bilancerà emozione e tensione.

Però non finisce qui. A sorprendere è anche la presenza nel cast di Levante, cantautrice nota per la sua scrittura raffinata e la voce inconfondibile, che qui si cimenterà per la prima volta in un ruolo da attrice in un progetto seriale. Accanto a lei ci sarà Noemi Brando, volto emergente che negli ultimi anni si è fatta notare per la sua intensità interpretativa. Insieme, contribuiranno a dare al racconto uno sguardo femminile e personale, in una storia dominata da ombre, segreti e scelte difficili.

Le riprese sono iniziate in questo mese di maggio e si stanno svolgendo tra Palermo e Roma, due città simbolo non solo dal punto di vista geografico, ma anche narrativo. Palermo, per ovvie ragioni, rappresenta il cuore di questa vicenda. Roma, invece, è il luogo dove la politica, le istituzioni e le forze dell’ordine si sono mosse negli anni per decifrare e contrastare il potere invisibile che Messina Denaro aveva saputo costruire nell’ombra. E proprio sull’idea dell’invisibilità gioca il titolo della serie, che non a caso rimanda a tutto ciò che non si vede ma esiste, a quei legami sotterranei che hanno tenuto in piedi un sistema per decenni.

Senza ombra di dubbio, L’invisibile si preannuncia come una delle produzioni più attese della stagione televisiva. Non sarà solo una serie crime, ma un viaggio dentro l’Italia più autentica e contraddittoria, tra omertà e coraggio, tra paura e speranza. Sarà interessante vedere come verrà raccontato un personaggio sfuggente come Messina Denaro, ma anche e soprattutto come verranno resi i volti di chi ha lavorato nell’ombra per assicurarlo alla giustizia.

Una cosa è certa: con un cast così e una regia come quella di Soavi, ci sono tutti gli ingredienti per una serie che non lascerà indifferenti. E che, nel bene e nel male, riaprirà molte domande che l’Italia non ha mai smesso davvero di farsi.