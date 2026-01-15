L’invisibile con Lino Guanciale è rimandata: la mini serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro resta in stand-by

L’invisibile, mini serie con Lino Guanciale, è rimandata a data da destinarsi. La Rai ha messo in stand-by il prodotto per capire come ricollocarlo nella maniera migliore.

L’invisibile dovrebbe slittare di qualche settimana. Queste le indiscrezioni che circolano su uno dei contenuti più attesi del nuovo anno. La mini serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro, con Lino Guanciale tra i protagonisti, è stata annunciata per il 13 e 14 gennaio ma a oggi non c’è traccia del prodotto. Neppure su RaiPlay dove non se ne fa menzione.

Il progetto è considerato molto ambizioso. La Rai ha già affrontato storie di questo genere che mescolano attualità e cronaca nera. Nello specifico la vicenda legata alla cattura di colui che è stato definito un “super latitante” ha cambiato addirittura la storia del nostro Paese consegnando agli archivi anche un certo tipo di criminalità organizzata.

La mini serie Rai scompare dai palinsesti

Proprio su questo deve indagare e far riflettere il nuovo progetto seriale targato Raiuno, affidato – tra gli altri – anche alle doti interpretative di Lino Guanciale. Uno dei volti più riconoscibili (insieme a Luca Argentero) della fiction Rai. Il successo de Il Commissario Ricciardi e La Porta Rossa ha fornito all’attore una vera e propria pletora di affezionati che portano a Viale Mazzini un certo numero di pubblico e consensi.

Sembrava essere tutto pronto e, invece, qualche giorno prima del debutto sul piccolo schermo, è cambiato tutto. Ancora non è dato sapere quali siano i motivi ufficiali di questa scelta. Si vocifera anche di un lutto importante capitato a uno dei protagonisti della serie, ma non arrivano conferme su questa ipotesi. Le ragioni dello slittamento potrebbero, dunque, essere legate a strategie di palinsesto. Sicuramente L’invisibile resta uno dei prodotti maggiormente attesi.

Nuova data all’orizzonte

Anche grazie alle operazioni promozionali che ha messo in campo: è stata data una larga diffusione ai contenuti che hanno accompagnato la serie. Il backstage fotografico del prodotto, pubblicato alcune settimane fa, in anteprima su Sorrisi e Canzoni TV, ha mostrato anche la presenza di Levante. La cantante avrà un ruolo determinante nel girato: si tratta per lei di una sorta di “Battesimo del fuoco” sulla televisione pubblica. Tutto rimandato, dunque, la fiction resta in stand-by in attesa di una nuova collocazione.