L’intervista di Maurizio Costanzo torna su Canale 5: ecco gli ospiti

Torna la prossima settimana su Canale 5 nella serata del mercoledì l’appuntamento con L’intervista, il programma ideato, diretto e condotto da Maurizio Costanzo, già in onda sulla rete ammiraglia di casa Mediaset nelle scorse stagioni televisive. La trasmissione che fa dell’atmosfera intimista la sua cifra, torna con un nuovo ciclo di puntate (esattamente due) che precederanno il ritorno del più celebre Maurizio Costanzo show.

Si parte con un ospite molto speciale, si tratta di Gianni Morandi che torna in televisione dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista nei mesi scorsi e che gli ha procurato grandi ustioni su parte del suo corpo, in particolare sulle mani, alle ginocchia, alla schiena e all’orecchio, si è parlato di ustioni sul 15% del corpo. Un incidente molto grave che però avrebbe potuto avere conseguenze ancora più importanti.

Di questo e di molto altro parlerà Gianni Morandi dunque nella prima puntata di questa nuova serie dell’Intervista. Siamo in grado poi di anticiparvi i protagonisti della seconda puntata di questa serie breve dell’Intervista su Canale 5, si tratta del duo comico Pio e Amedeo, che abbiamo visto nel corso della passata stagione televisiva padroni di casa di due serate su Canale 5 di successo nello show targato Friends & Partner Felicissima sera, che tornerà anche in questa stagione tv appena iniziata.

Due puntate quindi di grande prestigio quelle in arrivo su Canale 5 in seconda serata per la nuova serie dell’Intervista di Maurizio Costanzo, la prima, mercoledì 20 ottobre con Gianni Morandi e la seconda mercoledì 27 ottobre con Pio e Amedeo. Poi dal 3 novembre torna il Maurizio Costanzo show sempre nella collocazione del mercoledì in seconda serata. Si annuncia una serie molto speciale quella del Costanzo show, si festeggerà infatti il quarantennale del più celebre e titolato talk show della televisione italiana, ma di questo avremo modo di parlare direttamente con il suo creatore prima della sua partenza.