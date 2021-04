Pio e Amedeo debutteranno con il loro primo, vero, grande show televisivo, questa sera, venerdì 16 aprile 2021, in prima serata, con Felicissima Sera, il nuovo varietà di Canale 5 che andrà in onda ogni venerdì, a partire dalle ore 21:45, per le prossime tre settimane.

Pio e Amedeo, in questi tre appuntamenti con Felicissima Sera, proporranno una loro versione del tradizione varietà televisivo di prima serata, mantenendo, però, il loro stile irriverente che conosciamo perfettamente. Ai momenti comici offerti dal duo foggiano, si aggiungeranno anche grandi coreografie, performance e musica dal vivo.

Gli ospiti della prima puntata saranno Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto di Savoia, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

Recentemente, Pio e Amedeo hanno preso parte anche ai primi tre serali di Amici 20, come ospiti comici. Questa sera, quindi, i due comici ricambieranno il favore, ospitando Maria De Filippi. Ad Amici, Pio e Amedeo sono stati ospiti fissi anche nel 2019.

Per Pio e Amedeo, ovviamente, non si tratterà del loro primo programma in prima serata in assoluto. Il duo comico, infatti, ha raggiunto il successo presso il grande pubblico grazie ad Emigratis, una sorta di spin-off de Le Iene (nel programma di Italia 1, Pio e Amedeo hanno ricoperto il ruolo di inviati nel 2012 e nel 2013), andato in onda, con successo, dal 2016 al 2018, per tre edizioni, sempre su Italia 1.

In Emigratis, come ricordiamo, Pio e Amedeo viaggiavano in giro per il mondo, “scroccando” il più possibile dai vip che andavano a trovare.

Nel 2019, inoltre, Pio e Amedeo hanno anche calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo, durante la seconda serata della 69esima edizione del Festival.

Dopo la messa in onda della prima puntata di Felicissima Sera, su TvBlog sarà disponibile una recensione.