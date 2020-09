Lino Guanciale alla seconda di Tale e quale show (Anteprima Blogo)

Venerdì 25 settembre in diretta da Roma andrà in onda la seconda puntata di Tale e quale show, lo spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti. Dopo l’ottimo debutto di 7 giorni prima che lo ha visto prevalere sul Grande fratello vip 5, lo show prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol Shine Italy torna con una nuova serie di imitazioni del ricco ed eterogeneo cast di concorrenti.

Vedremo dunque chi vincerà la seconda puntata dopo l’ottimo successo di Virginio che ha trionfato imitando Justin Timberlake . Intanto nella seconda puntata in onda venerdì torna il quarto giurato che andrà ad affiancare la rodata giuria composta anche quest’anno da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

TvBlog è in grado di anticiparvi che il quarto giurato della seconda puntata di Tale e quale show 2020 sarà l’attore Lino Guanciale che due giorni dopo torna su Rai1 con la terza serie della fiction L’allieva, che tanto successo ha avuto nelle due precedenti edizioni.

Appuntamento dunque con la seconda puntata di Tale e quale show 2020 venerdì sera 25 settembre su Rai1 a partire dalle ore 21:20 con la partecipazione di Lino Guanciale nel ruolo di quarto giurato, subito dopo la consueta puntata del game show Soliti ignoti il ritorno condotta come sempre da Amadeus,.