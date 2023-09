Si rinnova l’appuntamento del weekend con Maria Grazia Cucinotta e L’ingrediente perfetto nel suo doppio appuntamento su La7. Il sabato dal 16 settembre alle ore 11 con la versione ‘a tu per tu’ del programma e la domenica dal 17 settembre alle 10.10. La conduttrice e attrice mosterà le novità di questa nuova stagione.

L’ingrediente perfetto su La7: puntate

Da sabato 16 L’ingrediente perfetto a tu per tu: Maria Grazia Cucinotta inviterà nei più rinomati ristoranti d’Italia i suoi ospiti per degustare le prelibatezze cucinate per loro dallo chef. Tra una portata e l’altra, si lasceranno andare anche a racconti di vita privata e professionale. Il primo ospite della nuova edizione sarà Rossella Brescia.

Da domenica 17 L’ingrediente perfetto: Maria Grazia Cucinotta riaccenderà le luci della sua cucina per proporre al suo pubblico nuove e gustose ricette fatte utilizzando i migliori prodotti gastronomici del nostro territorio. Come una vera e propria padrona di casa, non mancherà di invitare i suoi amici a farle da sous chef, come le accade usualmente nella vita di tutti i giorni.

Le novità de L’ingrediente perfetto su La7

Le novità della trasmissione di quest’anno non riguardano solo la presenza di amici e ospiti, ma anche il cambio della location: un nuovo studio farà da cornice per regalare al programma un’immagine rinnovata, più fresca e conviviale nel quale gli appassionati del programma si sentiranno a loro volta ospiti graditi di Maria Grazia.

Dove guardare L’ingrediente perfetto con Maria Grazia Cucinotta?

Il programma è visibile ogni sabato e domenica mattina su La7 in alta definizione al canale 7 del digitale terrestre, anche per chi usufruisce del bouquet Sky e Tivusat al canale 107. In streaming sul sito de La7 accedendo alla sezione diretta, da app “La7” su tutti i device, disponibile anche sulle TV con funzione HBB. Le puntate possono essere recuperabili anche dopo la messa in onda.