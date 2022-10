Lingo, martedì puntata vip. Tra gli ospiti Parenzo, Saluzzi e Luxuria

Lingo tenta la risalita con una puntata speciale che vedrà dei vip come concorrenti. L’appuntamento è fissato per martedì 1 novembre e Caterina Balivo ospiterà in studio David Parenzo, Luca Telese, Vladimir Luxuria, Paola Saluzzi, Paolo Sottocorona e Licia Colò.

Volti di La7 e non, che si sfideranno a partire dalle 18.50 per arrivare a conquistare un montepremi che sarà interamente devoluto in beneficenza.

Lingo è un gioco incentrato interamente sull’uso delle parole. Ha all’attivo quattro edizioni: le prime due andarono in onda su Canale5 tra il 1992 e il 1993 sotto la guida di Tiberio Timperi, mentre la terza fu guidata l’anno scorso da Giancarlo Magalli su Rai2, con il titolo mutato in Una parola di troppo.

La Balivo è al timone del quiz dallo scorso 12 settembre. Un percorso finora non troppo fortunato per il game chiamato a competere con due colossi come Reazione a catena e Caduta Libera, con lo share finora fermo all’1%. Da segnalare, inoltre, la recente sospensione di due settimane causata dalla formazione del Governo Meloni, che ha visto il Diario Politico di Enrico Mentana prenderne il posto, con risultati d’ascolto decisamente migliori.