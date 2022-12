Niente vacanze di Natale per Lingo. Il programma di La7 condotto da Caterina Balivo, infatti, farà compagnia ai telespettatori anche nella prossima settimana proponendo alcune puntate speciali, in onda dalle 18.45 alle 20.00, da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre. Nel dettaglio, andrà in scena il torneo dei campioni che avrà come protagonisti alcuni concorrenti che fino a questo momento si sono contraddistinti nel game show per capacità e… vittorie.

Dunque, ecco quali sono le coppie che vi prenderanno parte: Giovanni Petrillo ed Enrico Oldani (9 puntate giocate, 1 lingotto vinto per un totale di 8.250 euro), Daniela Corrà e Diego Antonio Metitieri, Carlo Cerquini e Raffaella Di Castro, Morwen Acosta e Davide Castro, Paola Lanza e Paolo Amoroso, Alessandro e Leonardo Vesci (9 puntate giocate, 2 lingotti vinti per un totale di 12.150 euro), Valentina Bof e Paolo Berlingeri, Nicoletta e Simona Serafini, Valerio Sansone e Luca De Paolis, Michele e Luca Testoni (24 puntate giocate, 6 lingotti vinti per un totale di 19.900 euro, il montepremi addizionale più alto mai vinto da una sola coppia), Maria Stella Perri e Serena Fusco.

Chi tra questi riuscirà a sbancare e ad aggiudicarsi il torneo dei campioni della trasmissione prodotta da Stand by me?

Lingo, che ha debuttato il 12 settembre scorso, dovrebbe andare in onda con le puntate regolari a partire da lunedì 2 gennaio 2023 sempre con la conduzione di Caterina Balivo. Più avanti andranno in onda anche nuovi appuntamenti speciali con personaggi famosi in veste di concorrenti, come capitato in questi primi mesi di programmazione.