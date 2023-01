“Spesso precede l’esame“. Finisce con la A, quindi… “cacarella“. È la splendida risposta data da Gianluca, uno dei concorrenti di Lingo nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, su La7. Laureato in giurisprudenza, il giovane ha fatto sbellicare dalle risate Caterina Balivo, i presenti in studio e il pubblico da casa (303.000 mila, per una share dell’1,73%). Come fosse uno sketch di Zelig ai tempi di Capocenere in arte Claudio Batta.

Il video della risposta-gaffe del concorrente, in gara nel gioco di La7 in coppia con il fratello Marco, è diventato virale sui social. Ed entra ufficialmente nella top ten, già molto affollata, delle epiche risposte nei quiz televisivi. Certo, non siamo ai livelli della “borra” de La Prova del cuoco di Antonella Clerici e neanche a quelli della “tettona” de L’Eredità di Fabrizio Frizzi.

Da segnalare che, come vi abbiamo svelato ieri, Lingo, rispetto a quanto inizialmente previsto, andrà avanti nella sua programmazione regolare su La7 – dal lunedì al sabato alle ore 18.50 – anche nelle prossime settimane.