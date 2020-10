L’estate è da tempo terreno di esperimenti per la televisione. Esperimenti che in alcuni casi possono essere riproposti anche in periodo di garanzia. È quello che sta per accadere a Linea Verde Radici, partito lo scorso 4 luglio (e riproposto in replica a settembre al posto di C’è tempo per… in attesa di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici). Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, il programma spin-off di Linea Verde, tornerà in onda su Rai1 con puntate inedite. Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, dovrebbero essere otto gli appuntamenti. Per la conduzione sarebbe stata scelta Angela Rafanelli, vista nelle scorse settimane al fianco di Marco Bianchi a Linea Verde estate. Il format dovrebbe essere leggermente modificato, con un orientamento più marcato verso il pubblico femminile.

Previsti anche gli interventi di Federico Quaranta, che era stato con successo al timone di Linea Verde Radici (lavorandoci anche come autore) e che è attualmente concentrato su Il provinciale, il nuovo programma che condurrà su Rai2 il sabato pomeriggio.