Linea Verde, Flavio Montrucchio prende il posto di Elisa Isoardi: ecco perché i vertici Rai hanno deciso di sostituirla

Linea Verde, perché Elisa Isoardi sarà sostituita da Flavio Montrucchio

Lavori in corso in casa Rai: la dirigenza di rete sta apportando diverse modifiche al fine di definire il palinsesto della prossima stagione tv. Tanti i cambiamenti e le sostituzioni in vista, molte delle quali potrebbero non trovare il consenso del pubblico. Per il momento non ci sono annunci ufficiali, ma solo diversi rumors accreditati, tuttavia nei prossimi giorni i responsabili dei vari settori Rai riveleranno quale sarà la programmazione della stagione autunnale e estiva.

A parte diverse conferme come Ballando con le stelle, Domenica in, ma anche Da noi a ruota libera e tutti format del daytime, la dirigenza di rete è determinata ad innovare il palinsesto debuttato anche con nuovi format. Tra le novità più discusse c’è il cambio di guardia a Linea Verde Italia. Elisa Isoardi, conduttrice del format è stata rimossa dalla conduzione, che è stata affidata a Flavio Montrucchio. Quest’ultimo per il momento è prossimo a debuttare con la versione estiva del programma, ma a quanto pare sarà alla guida anche di quella della prossima stagione tv.

Montrucchio è un volto accreditato in tv: dal debutto al Grande Fratello, che gli ha aperto le porte della televisione, ha condotto diversi programmi su Real Time e ha dimostrato di avere un certo talento. Recentemente ha debuttato in Rai e quanto pare è destinato a diventare una presenza costante della rete di stato: “Montrucchio continuerà a girare per il Paese anche nella stagione invernale. Flavio è stato, infatti, scelto dalla Direzione Intrattenimento Day Time anche per la conduzione di Linea Verde Italia.” Ha scritto l’esperto tv Davide Maggio sul suo portale. Ma quale sarà il futuro di Elisa Isoardi?

Elisa Isoardi nuovi progetti: conquista il talk del sabato pomeriggio

L’addio di Elisa Isoardi a Linea Verde è davvero inaspettato. La conduttrice ha sempre manifestato un certo entusiasmo nel condurre il programma e più volte si era detta molto felice di essere tornata in Rai per questo dare visibilità a questo format: “Sono contenta di essere rientrata a Rai1 con un tipo di programma che conosco bene. […] Sono legata alle mie origini e non dimentico mai da dove vengo. Dico a tutti e con grande orgoglio che sono figlia di agricoltori. Vado fiera dei ricordi che ho, legati alla terra. Da bambina andavo nei campi e respiravo il profumo del fieno.”

Oggi la dirigenza Rai dell’intrattenimento Day Time ha puntato su Elisa Isoardi e ha deciso di affidarle un nuovo talk che andrà in onda il sabato pomeriggio. Il format dovrebbe titolarsi Bar Centrale e ospiterà gente comune proveniente da ogni parte d’Italia che racconterà il proprio vissuto personale. Storie originali di gente comune. Sicuramente la Isoardi sarà una perfetta padrona di casa.

Il sabato pomeriggio Rai ha due nuove protagoniste: Elisa Isoardi e Nunzia de Girolamo

Il sabato pomeriggio della Rai avrà due nuovo protagoniste. Oltre a Elisa Isoardi che lascia Linea Verde Italia e condurrà un nuovo talk, ci sarà anche Nunzia De Girolamo: il suo Ciao Maschio sarà riadattato per la neo fascia oraria. Sembra inoltre che all’ex politica verrà affidato un nuovo format che andrà in onda in seconda serata.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli, ma le informazioni sono continue e numerose. Tuttavia per avere l’ufficialità occorre attendere la consueta conferenza stampa della Rai, dove la dirigenza di rete comunicherà tutte le novità del prossimo palinsesto.