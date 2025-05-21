Elisa Isoardi: età, carriera e vita privata della conduttrice di Linea Verde

Elisa Isoardi ha 42 anni ed è un volto noto della Rai, conduce ogni sabato Linea Verde, programma di approfondimento che – nonostante si trovi in una fascia oraria difficile dal punto di vista degli ascolti – ottiene buoni risultati. Negli ultimi tempi l’ex modella è stata al centro del gossip per un suo presunto nuovo amore, in tanti ricorderanno la relazione avuta con il leader della Lega, Matteo Salvini.

La conduttrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, prima partecipando a diversi concorsi di bellezza e poi approdando in televisione. Originaria di Caraglio, piccolo paese in provincia di Cuneo, attualmente vive a Roma, sebbene torni a casa tutte le volte che può.

La carriera di Elisa Isoardi, gli ex e l’attuale compagno

Era il 1998 quando una giovanissima Elisa Isoardi ha partecipato al primo concorso di bellezza aggiudicandosi il titolo di Miss Fragola, contestualmente prese parte anche a Miss Muretto e nel 2000 a Miss Italia, riuscendo a conquistare la fascia di Miss Cinema. In quel momento decise di lasciare il suo amato Piemonte per trasferirsi a Roma e studiare un corso di recitazione, diplomandosi alla scuola sperimentale “Agorà”.

Successivamente ha avuto alcune parti in diversi spettacoli teatrali, poi ha deciso di trasferirsi a Milano, dove ha iniziato a lavorare come modella, sfilando per importante maison di moda come Max Mara e Carlo Pignatelli. Ha iniziato a lavorare in televisione nel 2005 come inviata del programma Rai Guarda che luna e dopo due anni ha condotto il festival di Castrocaro al fianco di Massimo Giletti. Il 2009 è stato senza ombra di dubbio un anno fortunato per la carriera di Elisa Isoardi, ha condotto Sabato & Domenica Estate e poi ha sostituito Antonella Clerici a La prova del cuoco.

Nel 2010 ha condotto per la prima volta Linea Verde e dal 2011 al 2013 è stata al timone di Uno Mattina. Elisa Isoardi oltre a condurre programmi televisivi ha partecipato anche a Ballando con le Stelle come concorrente, era il 2020, e all’Isola dei Famosi come naufraga nel 2021. La conduttrice Rai è molto riservata per ciò che attiene la sua vita privata, sebbene le sue relazioni sentimentali siano sempre finite al centro dell’attenzione del gossip.

Dal 2014 al 2018 ha avuto una relazione con Matteo Salvini, la coppia condivideva spesso immagini sui social, dimostrando di essere molto affiatata. Dopo la storia d’amore con il leader della Lega, nel 2019 ha incontrato Alessandro Di Paolo, imprenditore e produttore televisivo, una storia che però è durata all’incirca un anno. Recentemente pare che abbia un nuovo compagno, i rumors hanno iniziato a parlare di una sua frequentazione con Ernesto Iaccarino, chef stellato del famoso ristorante Don Alfonso. Le indiscrezioni, però, non hanno mai trovato conferma o smentita da parte dei diretti interessati, per cui non si sa se ci sia davvero qualcosa tra di loro.