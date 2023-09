Un altro figlio di Linea Verde nascerà oggi, sabato 2 settembre 2023. Rai 1 presenta un nuovo spin-off dello storico programma in onda nel weekend. Si intitola Linea Verde Bike e, come si può intuire dal titolo stesso, sarà un altro tipo di racconto del nostro paese. In un periodo in cui il mezzo “green” è sempre più di primo piano, Federico Quaranta e Giulia Capocchi con Linea Verde Bike entreranno nelle case per 6 appuntamenti dando una visione del nostro territorio da un altro punto di vista.

In Italia esiste una moltitudine di piste ciclabili e ciclovie, in alcuni casi ricavate da vecchie ferrovie ormai dismesse, di tracciati di bike-trekking e di itinerari storici, naturalistici ed enogastronomici dedicati alle due ruote.

Linea Verde Bike, il format

Il programma presenta il territorio italiano, con una carrellata di situazioni e personaggi virtuosi legati all’ambiente, all’agricoltura e all’enogastronomia, dalla prospettiva di chi, questo territorio, lo percorre grazie all’utilizzo del mezzo di trasporto “green” per eccellenza: la bicicletta.

Nella prima stagione, Federico Quaranta e Giulia Capocchi attraverseranno le zone a ridosso della laguna veneta fra le province di Treviso e Venezia, il Salento, le montagne del cuneese in Piemonte, la maremma toscana, la provincia bresciana in Lombardia e quella perugina in Umbria.

Federico Quaranta

Per Federico Quaranta Linea Verde è casa. Inviato per Linea Verde Orizzonti dal 2005 al 2008, ne diventa il conduttore tra il 2008 e il 2009 e dal 2013 al 2016. In seguito anche a Linea Verde orizzonti e Linea Verde (anche nell’edizioni estiva), Linea Verde life, Linea Verde Tour, Linea Verde Radici. Nelle ultime stagioni è stato impegnato con Linea Verde Start, Linea Verde Explora e Linea Verde Discovery.

Giulia Capocchi

Intervistata da Niccolò Fabbri per TvBlog lo scorso maggio, ci ha parlato dei suoi esordi. Dalla partecipazione di Miss Italia nel 2008, la gavetta per diventare conduttrice e l’approdo in Rai. La scuola di Rai Sport e poi la svolta con il ruolo da inviata per La vita in diretta. Dal 2017 co-conduce Linea Bianca con Massimiliano Ossini, poi è arrivato anche Linea Verde Tour e Sentieri – La strada Giusta. Da oggi per lei si aggiunge un altro tassello, quello di Linea Verde Bike.

Linea Verde Bike, quando va in onda

Il nuovo programma di Rai 1 è ideato da Ludovica Casellati e Giuseppe Bosin, in onda da sabato 2 settembre a sabato 7 ottobre, a mezzogiorno su Rai 1 e Rai Italia.