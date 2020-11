Slitta di una settimana il ritorno in onda di Linea Bianca. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, il programma condotto da Massimiliano Ossini partirà sabato 12 dicembre e non sabato 5 come era stato annunciato dalla Rai in sede di presentazione dei palinsesti.

Il rinvio di una settimana è dovuto alla mera necessità di far ‘recuperare’ una puntata a Linea Blu di Donatella Bianchi, che quindi chiuderà sabato 5 dicembre, ritardando inevitabilmente l’avvio di stagione del suo spin-off invernale.

Le riprese di Linea Bianca, programma dedicato al mondo della montagna, sono iniziate ieri, martedì 17 novembre 2020, in Trentino, nel rispetto delle regole anti-covid. La collocazione oraria della trasmissione è confermata alle 14.00 su Rai1.

Per Ossini (ecco cosa ci raccontò lo scorso anno) si tratta della settima edizione consecutiva. A lui spetterà il compito di narrare le storie e le tradizioni più interessanti ed affascinanti del territorio, con uno sguardo attento alla storia e alla scienza, per ribadire una volta in più che il mondo della neve non è soltanto divertimento e leggerezza, ma anche cultura e approfondimento.

In particolare, nelle nuove puntate, in coerenza con il momento storico che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia da coronavirus, verrà data evidenza al cosiddetto turismo di prossimità, ossia alle montagne vicine alle città, presso le quali molti di noi sono costretti a rimanere anche nei fine settimana.

Insieme ad Ossini, il cui nuovo libro dal titolo La montagna rosa – Viaggio alla scoperta delle Dolomiti (edito da Rizzoli) sarà pubblicato il prossimo 24 novembre, ci sarà, come di consueto, Lino Zani.

L’appuntamento con la nuova stagione di Linea Bianca e con la conduzione gentile e sorridente di Massimiliano Ossini, dunque, è fissato per sabato 5 dicembre, alle ore 14.00 su Rai1, subito dopo il telegiornale.