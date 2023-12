Come ogni anno e sotto il periodo delle feste torna Linea Bianca – Storie di Montagna. Primo appuntamento oggi, sabato 23 dicembre alle 14.00 su Rai 1. Non un’edizione come le altre, questo per Linea Bianca è il decimo anno di messa in onda, dunque spetta di diritto e a pieno il titolo dell’attributo di trasmissione “storica” del servizio pubblico.

Linea Bianca 10° anno, di cosa parla

Nato come uno degli spin-off di Linea Verde, Linea Bianca è uno dei tasselli del grande impegno che determina la ricca offerta Rai volta alla conoscenza del nostro territorio, un programma che negli anni acquisito una sua precisa fisionomia e identità.

Dalla dimensione “contemplativa” delle prime edizioni, negli anni Linea Bianca ha ampliato il racconto ma soprattutto lo ha reso omogeneo e fluido, mescolando tanto gli elementi turistici e informativi di attualità, che gli approfondimenti che l’ambiente montano ispira come laboratorio di osservazione climatica, mutazioni della biodiversità, fotografie dal regno animale.

L’uomo, le comunità, le storie, le tradizioni, le vite di chi parte, di chi resta e di chi torna coraggiosamente con idee e start-up capaci di dare impulsi nuovi e inediti ad una “economia della montagna” tutt’altro che perdente e asfittica. Linea Bianca ne dà sempre più conto ed è sempre pronta a condividere l’orgoglio di protagonisti capaci di un dinamismo imprenditoriale “ad alta quota” spesso sorprendente.

Linea Bianca, conduttori

Caposquadra attento e appassionato è ancora Massimiliano Ossini, che muove i fili dei vari registri narrativi in sintonia con i suoi tradizionali compagni di viaggio: Giulia Capocchi, indagatrice di luoghi e persone, e Lino Zani, compagno di avventure sportive e spesso gastronomiche, un “senatore” della montagna capace di trasmettere il suo vissuto con quell’insieme di saggezza, professionalità e ironia che hanno ormai disegnato il suo carattere di personaggio televisivo tra i più graditi.

Linea Bianca, il programma

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time, ha già nel titolo la sua ambizione crossmediale: tradizioni, cultura, folklore, miti, leggende, sport, turismo, sostenibilità, scienza, alla ricerca di qualcosa di inedito.

Dove guardarlo in tv e streaming

Il programma è in onda su Rai 1 ogni sabato alle ore 14 e in live streaming alla stessa su Rai Play da sito oppure app (accedendo alla sezione dirette). Le puntate sono recuperabili a questo link una volta terminata la messa in onda del programma.