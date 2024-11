Linda Pani: chi è la nuova Professoressa de L’Eredità

Linda Pani è una delle due nuove Professoresse de L’Eredità, il game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, giunto alla ventitreesima edizione, in onda da domenica 3 novembre.

Conduttrice radiofonica e attrice, Linda Pani, in questo periodo, sta conducendo il programma Tutto bene a Radio 105, in onda ovviamente su Radio 105, con Dario Micolani ed Edoardo Mecca.

A L’Eredità, vedremo Linda Pani insieme all’altra nuova Professoressa di quest’edizione, Greta Zuccarello. Entrambe sostituiscono le due Professoresse della scorsa edizione, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Chi è Linda Pani de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

La neo-Professoressa de L’Eredità ha 25 anni e proviene da Venezia.

Nel 2017, ha partecipato all’edizione di quell’anno di Miss Italia, vincendo le fasce di Miss Italia Social e Miss Equilibria.

Sempre per quanto riguarda il piccolo schermo, ha preso parte a tre edizioni di Capodanno in Musica, l’evento di fine anno di Canale 5, andate in onda dal 2021 al 2023, in qualità di conduttrice radiofonica di Radio Piterpan dove ha lavorato per quattro anni e mezzo. Come attrice, invece, ha recitato in due stagioni di Luce dei tuoi occhi (con Anna Valle e Giuseppe Zeno), andata in onda su Canale 5 nel 2021 e nel 2023, nel ruolo di Martina Fontana. Nel 2023, inoltre, ha recitato nella serie dal titolo Eppure cadiamo felici (con Gaja Masciale, Giorgia Wurth, Matteo Branciamore e Paola Sambo), disponibile su RaiPlay.

Ha recitato anche in vari spot pubblicitari, a teatro e in vari cortometraggi. Nel 2024, debutterà al cinema con il film Albatross, diretto da Giulio Base.

Ha studiato danza moderna, danza classica, canto e recitazione. Nel 2020, è stata anche protagonista del tradizionale Volo dell’Angelo al Carnevale di Venezia.

È alta 172 cm.

Ha un profilo Instagram (@linda_pani) che, al momento della pubblicazione di quest’articolo, può contare su oltre 64mila follower.

Per quanto concerne la sua vita privata, Linda Pani vive a Roma e risulta single.