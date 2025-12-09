L’Immortal Universe arriva su Netflix in Italia: Tutto quello che bisogna sapere

La serie tv Immortal Universe è finalmente disponibile su Netflix, una serie che era attesa da tempo dai fan del genere e che porta sullo schermo i romanzi gotici, horror e fantasy di Anne Rice.

Immortal Universe è tra le serie di maggiore successo distribuite da Netflix e oggi è disponibile anche in Italia, dov’era attesa da diverso tempo. Un prodotto tv iconico che porta sullo schermo i romanzi gotici, horror e fantasy di Anne Rice. Intervista col vampiro, Le streghe Mayfair e Talamasca, sono le tre storie che hanno conquistato il pubblico, affascinato soprattutto dal mistero, dalla narrazione fantasy gotica, e da un’emotività che è percepibile fin dalle prime scene.

Il franchise Immortal Universe Cinque stagioni e 37 episodi, questi i contenuti fino ad oggi prodotti che nei prossimi mesi potrebbero avere un seguito e diverse integrazioni. Ma di cosa trattano i romanzi citati, che la Rice ha voluto fossero adatti privilegiandone la fluidità e la comprensione. Intervista con il vampiro racconta il diagolo tra Louis de Pointe du Lac, potente e disincantato vampiro centenario, e il giornalista Daniel Molloy. I due già in passato hanno avuto un incontro che non è giunto a conclusione. Durante i primi del Novecento Louis incontra Lestat de Lioncourt, i due hanno un rapporto speciale che li lega per un lungo periodo. Dopo la morte della madre, Lestat trasforma Louis in un vampiro.

La trama si complica nella seconda stagione che è ricca di sorprese e colpi di scena. Una serie decisamente coinvolgente e imprevedibile. Anche Le streghe Mayfair sono avvolte nel mistero, e hanno una narrazione con momenti inaspettati. La Rice in questo episodio rispetta appieno il suo modo di narrare e elogia e privilegia diversi personaggi legandoli al soprannaturale. In particolare è l’esplorazione dell’ascesa di Rowan come ultima strega Mayfair ad appassionare i fans del genere.

Talamasca – L’ordine segreto: mistero e soprannaturale caratterizzano la trama

In Talamasca – L’ordine segreto il mistero, il dubbio e il soprannaturale caratterizzano la trama. Protagonista Nicholas Denton che veste i panni di Guy Anatole, giovane neo avvocato. Quest’ultimo poco prima di laurearsi viene avvicinato figura misteriosa della Talamasca, la quale lo informa che lo tengono d’occhio sin dall’infanzia.

Da quel momento la sua vita cambia e si ritrova a scoprire diverse verità che lo riguardano e che non poteva assolutamente immaginare. Per poter sopravvivere Guy dovrà accettare quanto gli sta accadendo e non dovrà temere le tenebre e l’oscurità: solo così potrà realmente conoscere la verità sul suo passato.

Anne Rice, chi è l’iconica scrittrice

Classe 1941 Anna Rice ha origini irlandesi, ma ha trascorso la sua infanzia a New Orleans, città della Louisiana nella quale sono ambientati molti dei suoi romanzi. Ha cominciato a scrivere molto giovane ed è sempre stata affascinata dal paranormale. Inoltre la vita l’ha messa più volte alla prova: a 15 ha perso la mamma, il suo primo amore il poeta Stan Rice è morto prematuramente di cancro, e la figlia Michelle è deceduta a 5 anni perché affetta da leucemia.

Tutti eventi che hanno condizionato la sua fede, andata in crisi per un lungo periodo e ritrovata solo a fine degli anni novanta. In seguito ha annunciato di non voler scrivere più storie horror fantasy, si è nuovamente allontanata dalla chiesa ma ha continuato ad essere credente. É morta a 80 anni: l’annuncio è stato dato dal figlio Christopher.