Era l’8 dicembre scorso quando Lilli Gruber nel bel mezzo della puntata di Otto e mezzo (qui il video integrale) chiese conto alla deputata Maria Elena Boschi di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi e che ritraevano l’ex ministra con il fidanzato Giulio Berruti in alcuni scatti con la mascherina abbassata.

La Boschi si giustificò così:

Avevamo la mascherina abbassata, ma ce l’avevamo; l’abbiamo abbassata essendo noi due da soli ed essendo congiunti, visto che stiamo insieme. Come tante coppie eravamo all’aria aperta a passeggiare da soli. Avevamo la mascherina, l’abbiamo abbassata per fare un selfie, poi l’abbiamo rimessa.

La Gruber, tuttavia, insistette notando che “c’è chi ha preso la multa, però… Voi non l’avete presa, ma altre coppie no” e provocando la reazione infastidita della renziana:

Credo che con centinaia di morti e tutti i temi importanti di cui stiamo discutendo, mi piacerebbe parlare di come usare i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina.

A quel punto la Gruber contro-replicò piccata:

Lei è una persona pubblica, oltre tutto un politico, e dovrebbe per prima dare il buon esempio. Se lei viene fotografata senza mascherina, lei deve spiegare.

Un confronto spigoloso durato più di tre minuti (su 30 complessivi), con il coinvolgimento di Mariolina Sattanino e di Massimo Gramellini, entrambi in collegamento.

A distanza di quattro mesi è proprio Lilli Gruber la protagonista di alcune fotografie pubblicate, tanto per cambiare, dal settimanale Chi in cui è immortalata durante una gita in bicicletta insieme al marito Jacques Charmelot. In una pausa dalla pedalata, infatti, la giornalista è stata beccata – ironia della sorte – mentre si scambia baci, rigorosamente con mascherina abbassata, con il congiunto.

E quindi ora toccherebbe alla Gruber dare spiegazioni. Contrappasso meraviglioso.