Chi ha guardato Otto e mezzo ieri sera 8 dicembre 2020, sicuramente non avrà sottovalutato un siparietto tensivo che ha caratterizzato l’appuntamento dell’access prime time de La7. Andiamo direttamente al punto: Lilli Gruber ha, come ospite in studio, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, ex Ministro per le riforme costituzionali e per il Parlamento. La giornalista e conduttrice apre una pagina che quasi possiamo paragonare a qualsiasi angolo gossipparo di Pomeriggio cinque.

Mostra delle foto riprese dal settimanale Chi in cui la Boschi appare con il suo attuale compagno, l’attore Giulio Berruti. I due sono senza mascherina, un assist che la Gruber ha afferrato al volo per accendere la miccia:

Le faccio vedere delle foto che hanno fatto molto discutere, sicuramente lei le conosce a memoria (…) Avete la mascherina abbassata mentre vi fate i selfie. È stata molto criticata perché in tutta Italia vige l’obbligo di portare la mascherina invece voi siete ritratti senza la mascherina.

La Boschi prende parola e con un cenno di fastidio ben visibile sul suo volto, replica con una prima difesa:

Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Noi rispettiamo le regole, evidentemente hanno pubblicato quelle foto scattate nel momento in cui le abbiamo abbassate per il tempo di scattarci un selfie. E’ durato solo un minuto. Penso che questo sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme.

Gruber contro Boschi a Otto e mezzo: “Lei è un personaggio pubblico e deve dare il buon esempio”

Per tornare pan per focaccia, l’ex ministro sottolinea che alla luce delle notizie drammatiche e i temi importanti su cui si sta politicamente discutendo: “mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del recovery fund”. Su questa stoccata la Gruber interrompe di netto e bacchetta l’ospite:

No no no no no – dice – scusi mi dispiace ma su questo lei non ha ragione! Lei è un personaggio pubblico e dovrebbe per prima dare il buon esempio. Se lei viene fotografata senza mascherina poi dopo lei deve spiegare.

Maria Elena Boschi risponde con un aplomb severo, accenna un pallido sorriso dal quale però traspare tutta la tensione che secondo per secondo monta: “Ma io la ringrazio per avermi dato modo di precisare. Starò ancora più attenta le prossime volte” ma torna a sottolineare che per lei sarebbe più interessante parlare di tematiche di peso.

Sottolineatura che non pare piacere alla giornalista che, scocciata, taglia nuovamente corto: “Aspetti no la fermo un attimo… aspett… aspetti un attimo” un botta e risposta al fulmicotone che sul web nelle ore successive è stato ampiamente discusso, tanto che “Gruber” è salito nei trending topic di twitter.

Giulio Berruti risponde a Lilli Gruber: “La prossima volta vorrei vederti con la mascherina con la mia fidanzata in studio”

Ad insediarsi fra le due litiganti è guardacaso Giulio Berruti, il fidanzato della Boschi. Stamani dal suo account instagram è intervenuto pubblicando una FAQ proprio a proposito della situazione in cui lei è stata tirata in ballo. E’ scritto: “Il divieto non vale nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone non conviventi“. Di seguito, l’attore si rivolge piccato e ironico direttamente alla Gruber:

Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, è la mia. Un tuo ammiratore.

C’è evidentemente della simpatia, no?