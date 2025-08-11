Licia Colò torna in Rai, ecco cosa farà la conduttrice

Grandi ritorni in Rai, e stavolta si tratta proprio di Licia Colò. La conduttrice ha infatti vissuto un periodo di assenza dal palinsesto pubblico, ma ora mette di nuovo piede nello studio di Rai 2 per la felicità dei telespettatori. Punto di riferimento per il mondo della tv italiana e volto di programmi storici, torna nell’azienda di Viale Mazzini dopo sette anni dalla sua ultima messa in onda. Nel 2018 è entrata nel cast di Bellamà di sera, condotto da Pierluigi Diaco.

La decisione di Licia Colò

Una notizia, questa, divulgata dall’Adnkronos a cui fonti vicine alla Rai hanno fatto sapere che la presentatrice sarebbe stata convocata per far parte del cast fisso della trasmissione. Il format dovrebbe partire, con la sua versione serale, il 14 settembre, cioè sabato alle ore 21.05. Al momento sarebbero previste cinque puntate, probabilmente per fare una sorta di esperimento e per capire se ci siano le possibilità di un nuovo ciclo di appuntamenti, che potrebbero però andare a sostituire quelli pomeridiani, in onda dall’8 settembre ogni giorno dalle 15.30 su Rai 2.

Secondo quanto detto dalle prime indiscrezioni, la Colò sarebbe stata chiamata a curare una rubrica in cui poter raccontare le città che hanno dato i natali a grandi cantautori italiani, intraprendendo così un viaggio in cui ci sono musica, emozioni ma anche la scoperta di cultura e tradizioni locali. Il suo ritorno avviene a distanza di sette anni, dato che nel 2018 ha condotto il programma Niagara – Quando la natura fa spettacolo. In seguito è passata a La7 e ha presentato il programma Eden – Un pianeta da salvare.

Chi altro ci sarà a Bellamà

La presenza di Licia Colò non è in realtà l’unica novità della nuova edizione del format, dato che è stato annunciato un cast ricco di personaggi. Insieme a Pierluigi Diaco, nella versione serale ci saranno anche Valeria Marini con la sua rubrica Scotta il telefono, Gino Castaldo e Marco Morandi con Tutti cantano le emozioni. Si farà tra l’altro riferimento all’attualità con un trittico pronto a commentare i fatti più importanti della settimana composto da Michele Cucuzzo, Attilio Romita e l’attrice – moglie di Brignano – Flora Canto. Si prospetta quindi la presenza di un team forte e compatto, tanto che Diaco sarà il co-protagonista insieme a tutti gli altri volti che faranno parte di una versione speciale del celebre programma Bellamà. L’edizione serale ha già catturato l’attenzione dei fan.