Libera, le anticipazioni della prossima stagione (e dove rivedere le vecchie puntate)

Libera è tra i prodotti vincenti di Rai Fiction: grazie al successo ottenuto la seria avrà una seconda stagione. Lunetta Savino interpreta Libera Orlando, l’attrice in diverse occasioni si è detta entusiasta del suo personaggio e non ha nascosto il suo desiderio di tornare presto nei panni del ligio magistrato. Com’è noto la prima serie si è conclusa con un colpo di scena inatteso: Libera ha scoperto, dopo tanti anni, la verità sulla morte della figlia Bianca. Il tragico evento ha condizionato la sua vita privata e l’ha portata ad allontanarsi anche dal marito, e dalla possibilità di trovare un nuovo compagno.

A non farle perdere la voglia di vivere la nipote Clara di cui si è occupata sin da quando era molto piccola. Libera conosce Pietro, il padre di Clara e dopo una prima diffidenza comincia a fidarsi di lui: insieme riescono a scoprire la verità e a smascherare la persona che da tempo trama alle spalle del noto magistrato. Il traditore è infatti Ettore, amico di Libera e per tutti insospettabile fino all’ultima puntata. La storia di Libera ha appassionato il pubblico, che ha apprezzato la recitazione di Lunetta Savino in un ruolo che le calza a pennello.

La fiction tornerà in onda il prossimo anno, con molto probabilità a fine 2026 circa due anni il debutto della prima stagione. Presente alla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare il Premio Nuovo Imaie, Lunetta Savino ha confermato che le riprese di Libera inizieranno a Gennaio 2026, ma non ci sono ancora informazioni in merito alla trama scelta. E’ possibile che il racconto si concentrerà sul nuovo rapporto tra Clara e Pietro, quest’ultimo interpretato da Matteo Martari. L’attore è anche parte del cast di Cuori.

Libera, seconda stagione: i rumors su trama e cast

A parte quanto rivelato da Lunetta Savino non ci sono molte informazioni che riguardano la seconda stagione di Libera. Il giudice di Trieste sarà sicuramente impegnato in un nuovo mistero da scoprire, che coinvolgerà anche Pietro e l’ex marito. Tuttavia secondo alcuni rumors la trama di Libera 2 non è stata ancora scritta ed è ancora in fase embrionale: a Gennaio 2026 mancano ancora diversi mesi.

Intanto il pubblico può rivedere le repliche della prima stagione di Libera. Le vecchie puntate sono disponibili in streaming su Rai Play. Una visione decisamente piacevole: la fiction è ben raccontata, fluida, e pacata nei toni. Girata in una Trieste che si mostra velata, ma dotata di diverse ricchezze e bellezze paesaggistiche.

Lunetta Savino: “Come Libera sono un pochino vendicativa”

Libera Orlando ha il volto di Lunetta Savino, che in alcune interviste ha dichiarato di essere molto legata al suo personaggio. Ha in comune con il magistrato di Trieste diverse cose. L’attrice ha infatti ammesso di aver desiderato più volte nella vita di vendicarsi: “Ammetto che sono un pochino vendicativa, d’altra parte ricordiamoci che sono dello Scorpione, capace di aspettare a lungo pur di servire una vendetta molto fredda, tanto che quasi l’altro non deve accorgersene…scherzo, ma mi è capitato: se qualcuno mi ha fatto del male, lo Scorpione che è in me si fa sentire.”

La Savino ha poi precisato cosa la fa sentire realmente libera: “Poter scegliere sempre la mia vita, riuscire a non farmi condizionare troppo dagli eventi esterni, provare a tenere tutto assieme e concedermi anche delle pause in cui dedicarmi al dolce far niente.”