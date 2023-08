Da domenica 10 settembre il grande critico cinematografico Paolo Mereghetti sbarca su Rai Movie per le sue Lezioni di cinema, un viaggio a puntate nella settima arte. Mereghetti è il critico cinematografico per antonomasia, proprio come Aldo Grasso lo è per la televisione. Entrambi scrivono sul Corriere della Sera (e anche il critico tv ha un programma su una rete tematica, ovvero Storie della tv su Rai Storia).

Realizzato da Rai Cultura, Lezioni di cinema porta la firma di Gianluca Russo con la regia di Giuseppe Bucchi esplorando la fabbrica dei sogni non più solo dal punto di vista storico, ma da molti altri.

Le ventiquattro puntate sono disponibili anche sulla piattaforma di streaming RaiPlay, analizzando il cinema soprattutto da un punto di vista tecnico. Proprio il critico Paolo Mereghetti, autore del celeberrimo Dizionario dei film contenente oltre 35mila pellicole, ha dichiarato al quotidiano di via Solferino:

“No, non li ho visti tutti, ma moltissimi sì. Ne vedo in media dieci a settimana. L’idea era raccontare il cinema con sguardi e approcci diversi, non più solo la storia, anche se non manca, e con un linguaggio il più possibile semplice. Abbiamo preso il meglio dei vari generi, dal western, al noir ai cinepanettoni. Il cinema è tante cose, una forma d’arte ricca e diversa”.

Il programma ha come location il Mic, ovvero il Museo Interattivo del Cinema di Milano, luogo situato alla periferia nord della città meneghina.

Paolo Mereghetti non è molto noto al pubblico televisivo, ma si è concesso molto recentemente una comparsata sul piccolo schermo. Lo ha fatto in occasione di Splendida Cornice, il programma di cultura e intrattenimento del giovedì sera con la conduzione di Geppi Cucciari su Rai 3. In quell’occasione la comica aveva intervistato il critico cinematografico chiedendogli come si svolgesse la sua attività. Ne era nata un’intervista molto interessante, con uno sviluppo sorprendente. Geppi aveva letto allo stesso Mereghetti la stroncatura di un film al quale lei aveva partecipato, ovvero Passione sinistra, prendendola peraltro con molta ironia. Il critico a proposito di quel film l’aveva definita “micidiale e inutile”. Naturalmente, non tutti i personaggi del mondo del cinema hanno reagito alla recensione negativa come l’attrice sarda. Luca e Paolo lessero a loro volta le stroncature ricevute dallo stesso critico a proposito dei loro lavori sul grande schermo.