Oggi, venerdì 8 settembre 2023, alle ore 16.00 è il giorno di Lettonia-Italia, la partita valida per la qualificazione agli Europei U21, in programma nel 2025 in Georgia e Romania. Si gioca allo Slokans Stadions di Jurmala. Al momento la classifica del gruppo A, quello in cui ci sono anche gli azzurrini (al debutto oggi), vede al comando proprio la Lettonia insieme alla Norvegia, con tre punti ciascuna dopo aver battuto San Marino, che dopo due gare è fanalino di coda con zero punti all’attivo.

Lettonia-Italia Under 21 in tv

Lettonia-Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta su Rai2. Il collegamento inizierà intorno alle ore 15.45. In telecronaca Luca De Capitani (la cui ultima perfomance fu un disastro) e Roberto Rambaudi, con gli interventi da bordo campo di Francesco Rocchi.

L’attesa è anche e soprattutto per l’esordio sulla panchina degli azzurrini di Carmine Nunziata, che prende il posto di Paolo Nicolato. Per Nunziata, reduce dalla finale mondiale raggiunta con l’Under 20 (persa a giugno scorso contro l’Uruguay), in realtà è un esordio non proprio assoluto, visto che aveva già lavorato in Under 21 come collaboratore di Devis Mangia e Gigi Di Biagio, quando questi ne erano i commissari tecnici.

Chi gioca nell’Italia Under 21?

Questa Nazionale è una squadra che può contare su elementi che hanno già fatto parte del precedente biennio, concluso con la fase finale dell’Europeo in Romania e Georgia in cui l’Italia non è però riuscita a superare la fase a gironi. Della lista dei convocati per Lettonia e Turchia (si giocherà martedì prossimo) fanno parte cinque giocatori che erano presenti nei 23 scelti a giugno da Nicolato, ossia Giorgio Cittadini, Lorenzo Pirola, Edoardo Bove, Fabio Miretti e Lorenzo Colombo. Tra gli osservati speciali c’è il goleador Cesare Casadei che gioca in prestito nel Leicester dal Chelsea.