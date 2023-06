Una disfatta per il calcio italiano, per la Nazionale Under 21 e un po’ pure per la Rai, che ieri sera, come gli azzurrini di Paolo Nicolato, ha fatto una figuraccia nella telecronaca di Italia-Norvegia (finita 1-0, con conseguente eliminazione dagli Europei). Il caos è scoppiato a partire dal 65esimo minuto della gara trasmessa in diretta esclusiva su Rai1, quando la Norvegia ha segnato il gol del vantaggio e quando, soprattutto, pochi istanti dopo è arrivata la notizia della rete della Francia contro la Svizzera, definita dal telecronista Luca De Capitani “un’ottima notizia per noi” perché “con il pareggio tra Francia-Svizzera si apre una nuova classifica avulsa“. Aggiungendo poco dopo che “l’obiettivo degli azzurri è non perdere con due gol di scarto“. Da quel momento si sono susseguite informazioni imprecise e parziali fornite dal giornalista Rai che hanno inevitabilmente confuso il pubblico a casa (oltre 4 milioni di telespettatori, share 23.5%). Il tutto scandito da lunghi e imbarazzanti silenzi che hanno reso evidente il corto-circuito del telecronista, aiutato soltanto in un secondo momento dai colleghi. Al 72′ il bordocampista Andrea Riscassi, infatti, ha fatto un po’ di chiarezza, spiegando che “la Svizzera nella classifica avulsa ha un gol in più di noi, quindi al momento è in vantaggio, all’Italia occorre il pareggio“. Poco dopo, al terzo gol della Francia, però De Capitani è scivolato nuovamente dicendo che “con questo risultato l’Italia è fuori, anche se adesso c’è da rifare i conti, perché cambia la differenza reti della Svizzera“. In realtà in quel momento – da regolamento Uefa – i gol subiti dalla Svizzera e la differenza reti generale non contavano assolutamente nulla nella classifica avulsa. Non a caso Riscassi in diretta ha detto “dalla panchina mi dicono che questo gol non cambia niente per noi, ora verifichiamo“.

All’interno di RaiSport c’è dispiacere per quanto accaduto ieri sera in diretta sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Trattasi – precisano fonti della testata sportiva Rai – di errore umano, certamente grave, ma sul quale non ha senso inferire, anche perché la persona più amareggiata per la situazione è proprio De Capitani, solitamente esempio di preparazione e competenza. Evidentemente tradito da conteggi non semplici – ma sui quali avrebbe dovuto prepararsi anticipatamente, considerando l’importanza della partita da raccontare in diretta televisiva – e da una fattispecie (l’Italia sconfitta e la Francia che riempie di gol la Svizzera) che si è verificata un po’ a sorpresa (quasi tutti erano preoccupati del biscotto di Francia-Svizzera e davano per scontata la vittoria degli azzurrini). Tra le ‘attenuanti’ per De Capitani, per nulla aiutato dalla seconda voce Katia Serra, anche il fatto che il principale giornale sportivo, La Gazzetta dello Sport, si è incartato titolando sul sito “così siamo qualificati“, al momento del terzo gol della Francia.

P.S. Ma Annalisa Bartoli, designata al coordinamento giornalistico Rai, mentre De Capitani si complicava la vita in telecronaca, cosa faceva?